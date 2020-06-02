Начало этого текста почти совпадает с постом, который некоторые из вас читали. Читайте со второго абзаца.

ПРОЩАЙТЕ, ГОСУДАРЬ!

Спасибо Вам, Владимир Владимирович, что голосование по своему пожизненному сроку назначили, не дожидаясь, пока эпидемия пойдет на спад. Людям же жить, а тем более, быть здоровыми, не обязательно – им бы за Вас, кормильца, проголосовать. Ну, и знать, что Вы в безопасности, конечно. Как они радуются, когда видят Вас, руководящим страной из бункера, "удаленно"! Слава Богу, говорят, мы-то ладно - надо, чтобы он здоров был.

А если кто заразится и умрет от того голосования – а судя по тому, что Вы саммит ШОС, который был намечен на конец июля, отложили, опасность этого очень велика – так Вы о них не печальтесь, не рвите себе сердце. Теперь, когда Вы новые правила голосования приняли – чтоб и по почте, и из дома, и одобрительным кивком телевизору – люди Вам и вовсе не нужны. Только пенсии им плати, на детей пособия, а бюджет не безразмерный.

Судя по тому, как недавно еще Ваши холуи Александра Третьего славили, Вы себя с ним сравнивали. Не уверен, что это правильно. Он, хоть и небольшого ума был, но промышленность при нем развивалась, войн не было, а сам он жил скромно, за работу с раннего утра садился, дочерям из казны денег не кидал. Вы, скорее, наследуете Николаю Первому. Тот тоже любил парады и не любил революции, отказывался признать технологическое отставание России, а значит, и не пытался его преодолеть – поражение в Крыму было закономерным. И лицемерие. Он, например, с гордостью говорил, что нет у нас смертной казни. Но солдатам назначали двенадцать тысяч ударов – после первой тысячи сквозь строй волокли уже труп. Вы тоже часто говорите, будто и не здесь живете - о судах, в которые можно идти за справедливостью, и о многом другом, не хочу перечислять. Правда, сходство ваше не полное. Однажды Николай Павлович сказал Наследнику, что единственные, мол, Сашка, кто в России не ворует, это мы с тобой. А Вы можете так сказать хоть про одного из тех, кто рядом с Вами? Я уж не спрашиваю, можете ли Вы это сказать про самого себя?

Вы учились на юридическом. Вам там, наверное, говорили про легитимность – право властвовать. Но легитимность – она не в законах, тем более, не в тех, которые можно переписывать, как хочешь. Легитимность в головах. Николай Александрович, последний наш император, накануне отречения юридически был не менее легитимным самодержавным монархом, чем в день коронации. Но уже ничего не мог – только застрелиться или отречься. И он сам был в этом виноват, только он, а вовсе не столь нелюбимый Вами Ленин, который просто, как и следует бандиту и авантюристу, подхватил валявшуюся на дороге власть. Именно Николай своими ошибками, неадекватностью, верой в архаику (совсем как у Вас) привел к катастрофе и себя, и Империю.

Думаю, Вы, Владимир Владимирович, тоже уже потеряли легитимность. Падающие рейтинги лишь симптом. Более важно, что Вам уже не верят, что Ваши слова перестали быть кому-нибудь интересным – никто же не слушает Ваши выступления, а Царя должны слушать, ловить его слова. Более важно, что Вы, как и Николай, не в диалоге с Россией, не понимаете, чего она ждет? Лишь последний пример – выступая в начале эпидемии перед напуганной и растерянной страной, Вы успокоили народ тем, что парад, ненужный никому, кроме Вас, все-таки состоится!

Это все, конечно, не означает, что Вы прямо в ближайшие дни потеряете власть. Разные возможны сценарии. Хочется, чтобы реализовались те из них, при которых будет меньше крови.

А за будущее страны не волнуйтесь. Изменить прошлое, как это пытается сделать ваша команда, невозможно. Но и отменить его нельзя. У России великая история – не придуманная Вашими мединскими, а настоящая. У России великая культура. У нас были Королев, Гагарин, Менделеев, Мечников. И Рогозин с Ковальчуком их не отменяют. Ваше правление нанесло стране огромный ущерб, но, думаю, не уничтожило потенциал нашего народа. Россия восстановится.

Прощайте, государь.

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