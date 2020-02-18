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18 лютого • оновлено в 18:11
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"Пірнув у тазик із кефіром!" Топпропагандист розповів, як Путін мало не загинув через конфуз

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Спецкореспондент видавничого дому "Коммерсант" Андрій Колесніков, якого називають "придворним" літописцем глави РФ Володимира Путіна, розповів, що одного разу той мало не захлинувся у тазику з кефіром.

Водночас стаття топпропагандиста про це викликала справжній "шухер" у Кремлі: йому чітко дали зрозуміти, що про Путіна так писати категорично не можна. Подробицями історії журналіст поділився в інтерв'ю блогеру Андрію Дудю (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Була ситуація на самому початку, коли я поїхав у відрядження у складі кремлівського пулу. Ми доїхали до Казані, де відбувався великий сабантуй. І там трапився момент, коли Володимир Володимирович пірнув у тазик із кефіром – це така національна татарська забава – звідки йому треба було зубами дістати монетку", – почав кремлівський пропагандист.

Колесніков розповів про "смертельний" конфуз із Путіним

Колесніков розповів про "смертельний" конфуз із Путіним

Журналіст наголосив: Путін настільки захопився цією забавою, що навіть пішов на принцип і вирішив не виринати, поки дійсно не дістане ту монету.

"Він туди пірнув на моїх очах, і його дуже довго не було. Через це з'явилися побоювання..." – зізнався Колесніков.

За його словами, опісля він так і написав, мовляв, президент пішов на принцип, хоча це могло призвести до надзвичайних наслідків.

Путін на сабантуї у Казані (2012 рік)

Путін на сабантуї у Казані (2012 рік)

"Остання фраза в дописі була: "А міг би й потонути". Наступного дня подзвонив один "доброзичливець" із Кремля і з погано прихованим задоволенням повідомив, що двоє інших "доброзичливців" уже зранку зайшли до Путіна. Дали зрозуміти, що так не можна писати про президента", – зізнався Колесніков.

Хоча, додав російський топпропагандист, пізніше він ще кілька разів писав "неналежні" статті про Путіна, але це не викликало "відповідного сигналу" з Кремля, тому далі він працював уже спокійно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв'ю Андрій Колесніков заявив, що президенту Росії Володимиру Путіну подобаються показушні хокейні матчі, на яких його суперники навмисне поступаються йому перемогою.

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Автор
Діна Баронова
Тема
російська пропаганда
Особи
Юрій Дюдь Андрій Колесников Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії вДудь
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Комментарии на сайте не модерированы
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
помойка обоза вы хоть интервью смотрели недоумки вы этакие это ирония а не конфуз .конфуз это если бы он не достал монету
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