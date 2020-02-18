"Пірнув у тазик із кефіром!" Топпропагандист розповів, як Путін мало не загинув через конфуз

Спецкореспондент видавничого дому "Коммерсант" Андрій Колесніков, якого називають "придворним" літописцем глави РФ Володимира Путіна, розповів, що одного разу той мало не захлинувся у тазику з кефіром.

Водночас стаття топпропагандиста про це викликала справжній "шухер" у Кремлі: йому чітко дали зрозуміти, що про Путіна так писати категорично не можна. Подробицями історії журналіст поділився в інтерв'ю блогеру Андрію Дудю (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Була ситуація на самому початку, коли я поїхав у відрядження у складі кремлівського пулу. Ми доїхали до Казані, де відбувався великий сабантуй. І там трапився момент, коли Володимир Володимирович пірнув у тазик із кефіром – це така національна татарська забава – звідки йому треба було зубами дістати монетку", – почав кремлівський пропагандист.

Колесніков розповів про "смертельний" конфуз із Путіним

Журналіст наголосив: Путін настільки захопився цією забавою, що навіть пішов на принцип і вирішив не виринати, поки дійсно не дістане ту монету.

"Він туди пірнув на моїх очах, і його дуже довго не було. Через це з'явилися побоювання..." – зізнався Колесніков.

За його словами, опісля він так і написав, мовляв, президент пішов на принцип, хоча це могло призвести до надзвичайних наслідків.

Путін на сабантуї у Казані (2012 рік)

"Остання фраза в дописі була: "А міг би й потонути". Наступного дня подзвонив один "доброзичливець" із Кремля і з погано прихованим задоволенням повідомив, що двоє інших "доброзичливців" уже зранку зайшли до Путіна. Дали зрозуміти, що так не можна писати про президента", – зізнався Колесніков.

Хоча, додав російський топпропагандист, пізніше він ще кілька разів писав "неналежні" статті про Путіна, але це не викликало "відповідного сигналу" з Кремля, тому далі він працював уже спокійно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв'ю Андрій Колесніков заявив, що президенту Росії Володимиру Путіну подобаються показушні хокейні матчі, на яких його суперники навмисне поступаються йому перемогою.

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