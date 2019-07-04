Піде в 2024 році? Путін хитро відповів на питання про відставку

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що поки ще рано говорити про його звільнення в 2024 році з поста глави РФ.

В інтерв'ю газеті Corriere della Sera він зауважив, що в даний момент на цій посаді йому є чим зайнятися, пише "Інтерфакс".

"Про це поки рано говорити. Попереду ще п'ять років напруженої роботи. І при такій стрімкій динаміці, яку ми зараз спостерігаємо в світі, важко робити прогнози. Повірте, зараз мені є чим зайнятися, в тій якості, в якій я перебуваю", – сказав Путін.

Володимира Путіна часто порівнюють з царем Росії

Так російський президент відповів на запитання, чи замислювався він про "Росію після Путіна" з 2024 року і чи має намір піти з політики або, як вважають багато хто, залишиться в іншій якості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в цьому ж інтерв'ю Путін заявив, що переговори, як і поліпшення відносин Росії і України, можливі лише в тому випадку, якщо президент Володимир Зеленський виконає свої передвиборчі обіцянки.

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