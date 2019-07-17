Під Москвою літак оголосив про екстрену посадку: що трапилося

У підмосковному аеропорту "Жуковський" (Росія) 17 липня транспортний літак Іл-76 оголосив про виконання екстреної посадки.

Як повідомив представник екстрених служб, у повітряного судна спрацював датчик несправності вентиляції салону, передає "РИА Новости".

За його словами, на борту Іл-76 13 осіб, літак кружляв у небі, виробляючи паливо.

Іл-76 АвиаПорт

Пізніше стало відомо, що Іл-76 благополучно сів в "Жуковському".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 травня в аеропорту "Шереметьєво" пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 російської компанії "Аерофлот" здійснив екстрену посадку і загорівся. В результаті НП загинула 41 людина.

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