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Під кортеж Путіна кинулася дівчина: що сталося

8.9т Читати матеріал російською

Під час візиту президента РФ Володимира Путіна у Єкатеринбурзі під його кортеж кинулася дівчина.

Про це розповів спеціальний кореспондент "Комерсанта" Андрій Колесніков у своїй статті. За його словами, інцидент стався після зустрічі Путіна зі студентами Уральського федерального університету.

"Коли кортеж президента вже від'їхав від будівлі університету, до нього кинулася дівчинка, буквально наткнувшись на цей кортеж", – написав він.

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Кортеж Путіна

Кортеж Путіна

"Вести.ру"

Після цього Путін нібито вийшов і сам надав допомогу дівчині, але розмова між ними так і не відбулася.

У той же час городяни, які знімали на відео те, що відбувається, стверджують, що ніякого інциденту з дівчиною не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі з'явилося відео, на якому молоді росіянки бурхливо радіють тому, що вживу побачили свого президента Володимира Путіна і доторкнулися до нього.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Єкатеринбург
Тег
Новини Росії
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