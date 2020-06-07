У Росії "Первый канал" додав у фільм "Брат-2" кадри погромів у США. Відео

Російський "Первый канал" замінив фінальні титри фільму Олексія Балабанова "Брат 2" кадрами погромів у США, які почалися після вбивства копами Джорджа Флойда.

Відеоряд супроводила пісня "Наутилуса Помпилиуса" "Гудбай, Америка". Це сталося під час недільного ефіру 7 червня (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

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У підсумку головний телеканал Росії під пісню "Гудбай, Америка" продемонстрував, як американці перевертають автомобілі та громлять вітрини, поліцейські б'ють кийками демонстрантів і в'їжджають у натовп. Після "оновлених" титрів розпочався ефір щотижневої програми "Время".

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Скріншот

Скандальний ефір прокоментував продюсер кінострічки Сергій Сельянов. Як пише "Газета.ру", кінематографіст не побачив порушення закону про авторське право.

"Великі канали отримують права на використання фільмів, тому вони нічого не порушують", – сказав він.

Відповідаючи на запитання про особисте ставлення до зміни титрів фільму, Сельянов заявив, що потрібно дивитися, як це було зроблено – "тупо або талановито".

"Фільм "Брат 2" бачив багато хто – якби це була прем'єра, можна було б щось говорити", – заявив продюсер.

Перший канал щойно показав фільм "Брат-2". Ось тільки замість фінальних титрів поставили кадри погромів в США - і все це під пісню "Гудбай Америка" https://t.co/m9oB6YEsnT pic.twitter.com/ommq2Q5gOR - TJ (@tjournal) June 7, 2020

Користувачів Twitter обурила витівка телеканалу Скріншот

Користувачів Twitter обурила витівка телеканалу Скріншот

Користувачів Twitter обурила витівка телеканалу Скріншот

Користувачів Twitter обурила витівка телеканалу Скріншот

Користувачів Twitter обурила витівка телеканалу Скріншот

Користувачів Twitter обурила витівка телеканалу Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що масові протести та заворушення в США через вбивство Джорджа Флойда – це наслідки "хаосу", який нібито сіють Штати.

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