"Перерахував пікселі!" У Росії виправдали ганьбу з лупою головного детектива країни

У Росії знайшли виправдання безглуздого інциденту, коли глава Слідкому РФ Олександр Бастрикін використовував лупу для збільшення фото на комп'ютері.

У правоохоронному відомстві зазначили, що збільшувальне скло дозволяє краще розглянути деталі на зображенні, повідомляє News.ru.

"Звідки і чому на відео з'являються дивні тіні й сліди, відповісти складно. Якість запису не дозволяє зробити однозначні висновки. Динамічне зображення людини, яка рухається, в наближенні після обробки може виглядати як пляма, що переміщається. У деяких випадках використання програмних засобів обробки зображень, у тому числі цифрове збільшення, не дає такого ефекту, як оптичне збільшення з використанням, наприклад, лупи. Збільшені пікселі можуть значно спотворити сприйняття інформації ", – повідомили в СК РФ.

Також російські ЗМІ опублікували скріншот запису із забороненої в Україні соцмережі "ВКонтакте", де Бастрикін сам пояснив використання лупи для перегляду фото.

"Тим, хто не знає різниці між цифровим та розширеним цифровим збільшенням, рекомендую прочитати інформацію, розташовану нижче. А взагалі: привіт поколінню "цифровиків"! Хай живе загальна віртуалізація! Геть астрофізику і телескопи! Знімай зоряне небо на планшет і збільшуй зображення на ньому до нескінченності! Потім ретельно перерахуй пікселі. І ти пізнаєш всі таємниці всесвіту! Вау!" – йдеться в повідомленні.

Скріншот

Скріншот

Додамо, що журналісти "Медузи" проаналізували відповідь СК РФ і зазначили, що "через лупу неможливо побачити деталі, які непомітні на екрані комп'ютера".

"Це неможливо, оскільки роздільна здатність екрана обмежена. Подивившись на екран через лупу, можна збільшити зображення, але нові деталі у такому випадку не з'являться. Наближення дозволить побачити тільки окремі пікселі, з яких складена картинка на екрані", – йдеться в матеріалі видання.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії глава СУ РФ Олександр Бастрикін став об'єктом глузувань у мережі після того, як він для збільшення зображення на комп'ютері використовував лупу.

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