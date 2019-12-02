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2 грудня • оновлено в 22:05
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"Перемога на всіх фронтах": Жданов висміяв спроби РФ відновити систему ПРО

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Військовий експерт Олег Жданов заявив, що, створюючи протиракетний захист на південних і західних кордонах, Росія орієнтується, перш за все, на потенційного противника у вигляді блоку НАТО.

"Південні і західні кордони – це найперше захист від ракет НАТО", – сказав він OBOZREVATEL.

"Сьогодні те ж саме Чорне море більшою мірою контролюється НАТО, у Польщі розміщуються контингенти НАТО і розгортаються військові бази. Україна не несе для них загрози ані з точки зору авіації, ані з точки зору ракет", – зауважив експерт.

РЛС "Контейнер"

РЛС "Контейнер"

Коментуючи повідомлення про встановлення радіолокаційної станції типу "Контейнер" в Мордовії (РФ), він сказав: "Пропагандистська машина працює на "п'ятірку". Росія, як і всі країни світу, займається системою протиракетної оборони. Але введення чергової радіолокаційної станції вони подають мало не як військову перемогу на всіх фронтах".

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"Одна станція нічого не вирішує. Вона має працювати в єдиній системі виявлення та оповіщення. Це ще одна ланка в ланцюжку створення протиракетної оборони РФ", – заявив Жданов.

Нагадаємо, за інформацією міністерства оборони РФ, у Кремлі планують створити радіолокаційне поле на південних і західних кордонах держави, здатне відстежувати пуски крилатих ракет. Радіус дії станції типу "Контейнер" становить близько 2 тисяч кілометрів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що крилаті ракети SPEAR-EW європейських компаній Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) і Leonardo зможуть знищити засоби протиракетної і протиповітряної оборони, зокрема російські "Панцир-С1" і С-400. Передбачається, що ракети полегшать проникнення винищувачів четвертого і п'ятого поколінь у повітряний простір противника, контрольований засобами ПРО і ППО.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Олег Жданов
Місце
Росія
Теги
ракети Новини Росії
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Исаев Максим
Исаев Максим
Это тот самый эксперД, который рассказывал нам, что если Россия нападет на Украину, то хватит ее только на сутки, а потом украинская армия погонит аХрессора обратно... Это всщ, что вы должны знать об этом эксперДе...
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Исаев Максим, Вна украине по моему этих експердов из одной пробирки выращивают)
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Ну самим подобное недоступно, так можно посмеяться над теми, кто может себе это позволить.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Такое ощущение, что основной задачей х*хлов является мощное высмеивание, которое оказывается мощной зрадой. Х*хлы, вы работать не пробовали?
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