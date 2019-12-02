"Перемога на всіх фронтах": Жданов висміяв спроби РФ відновити систему ПРО

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що, створюючи протиракетний захист на південних і західних кордонах, Росія орієнтується, перш за все, на потенційного противника у вигляді блоку НАТО.

"Південні і західні кордони – це найперше захист від ракет НАТО", – сказав він OBOZREVATEL.

"Сьогодні те ж саме Чорне море більшою мірою контролюється НАТО, у Польщі розміщуються контингенти НАТО і розгортаються військові бази. Україна не несе для них загрози ані з точки зору авіації, ані з точки зору ракет", – зауважив експерт.

РЛС "Контейнер"

Коментуючи повідомлення про встановлення радіолокаційної станції типу "Контейнер" в Мордовії (РФ), він сказав: "Пропагандистська машина працює на "п'ятірку". Росія, як і всі країни світу, займається системою протиракетної оборони. Але введення чергової радіолокаційної станції вони подають мало не як військову перемогу на всіх фронтах".

"Одна станція нічого не вирішує. Вона має працювати в єдиній системі виявлення та оповіщення. Це ще одна ланка в ланцюжку створення протиракетної оборони РФ", – заявив Жданов.

Нагадаємо, за інформацією міністерства оборони РФ, у Кремлі планують створити радіолокаційне поле на південних і західних кордонах держави, здатне відстежувати пуски крилатих ракет. Радіус дії станції типу "Контейнер" становить близько 2 тисяч кілометрів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що крилаті ракети SPEAR-EW європейських компаній Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) і Leonardo зможуть знищити засоби протиракетної і протиповітряної оборони, зокрема російські "Панцир-С1" і С-400. Передбачається, що ракети полегшать проникнення винищувачів четвертого і п'ятого поколінь у повітряний простір противника, контрольований засобами ПРО і ППО.

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