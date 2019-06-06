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Переговори Росії та України: Лавров озвучив нові умови

1.2тЧитати матеріал російською

Переговори Росії та України триватимуть в "нормандському форматі", однак почати їх з "чистого аркуша" не вийде.

Про це в інтерв'ю "РБК" розповів глава МЗС РФ Сергій Лавров, зазначивши, що поки неясно, з яких позицій і на чому буде базуватися продовження роботи переговорів.

"Я навіть не зрозумів, про які переговори йдеться, тому що якщо брати Донбас, то переговори були в рамках контактної групи і "нормандського формату". Це не переговори з Росією. Переговори в "нормандському форматі" президент Зеленський підтвердив. Ніби як це вже відзначено, але незрозуміло, з яких позицій і на чому буде базуватися продовження роботи "нормандської четвірки". Якщо з чистого аркуша, то це не вийде", – повідомив дипломат.

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Лавров пояснив, що на переговорах в "нормандському форматі" на рівні чотирьох лідерів країн за останні чотири роки були досягнуті конкретні домовленості. Так було вирішено розвести сили сил і засобів в трьох конкретних пілотних районах на лінії зіткнення і оформити процедури вступу в силу закону про особливий статус Донбасу в ув'язці з проведенням на цих територіях виборів.

"Але до сих пір цього не зроблено. Тому перед тим як збиратися в "нормандському форматі" в черговий раз, треба як мінімум з повагою поставитися до цього форуму і оформити в юридичному сенсі те, про що домовлялися раніше", – обурювався російський міністр.

Сергій Лавров

Сергій Лавров

Дипломат додав, що в Росії хочуть зрозуміти, як всі ці обіцянки нових підходів і ідей будуть втілені в конкретні позиційні пропозиції.

"Президент України Зеленський згадував про обмін утримуваних осіб. Я вважаю, це перспективна тема. Ми завжди виступали за неухильне виконання вимог мінських домовленостей про обмін всіх на всіх", – зазначив Лавров.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії заявили, що переговори в "нормандському форматі" не слід продовжувати до того моменту, поки не будуть оформлені попередні домовленості між Україною і Росією.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Сергій ЛавровВолодимир Зеленський
Місце
Росія
Теги
Росіянормандський формат
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