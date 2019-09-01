"Пекло довжиною в 15 років": в Росії вшанували пам'ять жертв Беслана. фото

У Росії 1 вересня в 15-ту річницю теракту в Беслані стартували жалобні заходи, які триватимуть три дні.

У неділю о 9.15 ранку, коли в школі №1 пролунав перший постріл терористів, відбулося покладання квітів. У шкільному спортзалі, де тримали заручників, біля фотографій загиблих запалили свічки, у двір школи принесли іграшки і воду, яку терористи протягом трьох днів не дозволяли пити заручникам. Квіти несуть і на меморіальне кладовище Беслана "Місто ангелів", де поховані жертви теракту, пише "Ехо Москви".

t.me/tvrain

t.me/tvrain

t.me/tvrain

t.me/tvrain

У Москві жалобні заходи пройдуть 3 вересня – в Міжнародний день солідарності в боротьбі з тероризмом.

Мати школяра, котрий пережив теракт, Валентина Тетова розповіла сайту "360" про події 15-річної давнини.

"Прийшли [терористи] і казали: "З цієї зали ніхто не піде живим, ми прийшли вас вбивати". Це дослівно. Це відбувалося з перших же хвилин. Ми про це згадуємо не тільки в траурні дні", - передала Тетова спогади близьких.

Валентині поки не вдається стерти з пам'яті жахливі події. Навіть через стільки років це вкрай складно.

"Це було пекло, і воно складалося з трьох днів на той момент. Для нас це триває всі 15 років... Я це намагаюся забути, переключитися, але спогади постійно в голові крутяться, як кінострічка", - розповіла вона.

1 вересня 2004 року в Беслані на урочисту лінійку в місцевій школі увірвалися озброєні терористи, які взяли в заручники 1128 дітей і дорослих. Майже три дні заручників тримали в спортзалі без води і їжі.

3 вересня в школі пролунали вибухи, виникла пожежа, і будівля частково обрушилася. Силовики пішли штурм, в ході якого терористи були знищені, однак загинуло багато заручників. Всього було вбито 333 людини, з яких 186 дітей. Поранення отримали понад 700 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії пройшов квест з захопленням дітей в заручники в пам'ять про Беслан. Метою заходу було заявлено патріотичне виховання молоді.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.