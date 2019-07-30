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Пекельна пожежа в Росії: влада пішла на радикальні заходи

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У чотирьох регіонах Росії в зв'язку з природними пожежами у вівторок, 30 липня, запровадили режим надзвичайної ситуації.

Про це йдеться на російському сайті ФБУ "Авіалісоохорона", передають "РИА Новости" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Як повідомив на нараді прем'єр-міністра Дмитра Медведєва з віцепрем'єрами міністр природних ресурсів Дмитро Кобилкін, найбільш складна ситуація спостерігається в Іркутській області, Красноярському краї, Якутії і Бурятії.

Пожежа

Пожежа

Twitter Arina

"Площа лісових пожеж зонами контролю становить 2,7 мільйона гектарів, що на 12% більше рівня минулого року", — сказав міністр.

Кобилкін зазначив, що основною причиною пожеж для сибірських регіонів став природний фактор — сухі грози.

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За його словами, зберігається загроза задимлення населених пунктів. Він додав, що Росгідромет веде постійний моніторинг стану допустимої концентрації в повітрі: і станом на ранок вівторка, 30 липня, перевищень не зафіксовано.

"Постраждалих від лісових пожеж і жертв зараз немає, ситуація, втім, важка", — додав глава Мінприроди.

Кобилкін сказав, що 95% особового складу і вся наявна техніка федеральної авіалісоохорони задіяні в гасінні пожеж. Для недопущення поширення вогню в Красноярський край перекинуто 100 професійних десантників, ще стільки ж готові бути направленими додатково.

Пожежа

Пожежа

Twitter From Siberia with Love

Пожежа

Пожежа

Twitter Arina

Пожежа

Пожежа

Twitter Arina

Пожежа

Пожежа

Twitter Arina

Дим

Дим

Twitter Тетяна Роо Сої

Дим

Дим

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Дим

Дим

Twitter Тетяна Роо Сої

Дим

Дим

Twitter Тетяна Роо Сої

Дим

Дим

Twitter Тетяна Роо Сої

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Сибіру (РФ) вже тиждень пожежами охоплено майже 3 мільйони гектарів тайги. Рятувальники зафіксували 500 осередків загорань, їх площа постійно зростає.

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Місце
Росія Іркутськ
Тег
пожежа
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