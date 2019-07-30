Пекельна пожежа в Росії: влада пішла на радикальні заходи

У чотирьох регіонах Росії в зв'язку з природними пожежами у вівторок, 30 липня, запровадили режим надзвичайної ситуації.

Про це йдеться на російському сайті ФБУ "Авіалісоохорона", передають "РИА Новости" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Як повідомив на нараді прем'єр-міністра Дмитра Медведєва з віцепрем'єрами міністр природних ресурсів Дмитро Кобилкін, найбільш складна ситуація спостерігається в Іркутській області, Красноярському краї, Якутії і Бурятії.

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"Площа лісових пожеж зонами контролю становить 2,7 мільйона гектарів, що на 12% більше рівня минулого року", — сказав міністр.

Кобилкін зазначив, що основною причиною пожеж для сибірських регіонів став природний фактор — сухі грози.

За його словами, зберігається загроза задимлення населених пунктів. Він додав, що Росгідромет веде постійний моніторинг стану допустимої концентрації в повітрі: і станом на ранок вівторка, 30 липня, перевищень не зафіксовано.

"Постраждалих від лісових пожеж і жертв зараз немає, ситуація, втім, важка", — додав глава Мінприроди.

Кобилкін сказав, що 95% особового складу і вся наявна техніка федеральної авіалісоохорони задіяні в гасінні пожеж. Для недопущення поширення вогню в Красноярський край перекинуто 100 професійних десантників, ще стільки ж готові бути направленими додатково.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Сибіру (РФ) вже тиждень пожежами охоплено майже 3 мільйони гектарів тайги. Рятувальники зафіксували 500 осередків загорань, їх площа постійно зростає.

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