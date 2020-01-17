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17 січня • оновлено в 05:30
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Папуга, Чебурашка і Стів Джобс: у мережі пригадали смішні факти про нового прем'єра Росії

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Новий прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін раніше відзначився вельми кумедними висловлюваннями про себе і життя в Росії.

У зв'язку з підвищенням інтересу до його особистості в мережі згадали його бліцінтерв'ю журналісту Володимиру Познеру, в якому чиновник розповідає про свої захоплення (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

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Михайло Мішустін

Михайло Мішустін

Так, Мішустін каже, що мріяв би стати схожим на творця корпорації Apple Стіва Джобса. При цьому він зізнався, що його улюблений птах – папуга, а найулюбленіший літературний герой - Чебурашка.

Але найкумеднішою в цьому інтерв'ю була відповідь на питання: "Що ви попросили б у золотої рибки?". "Щоб не було бідних", – сказав Мішустін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайло Мішустін був призначений на посаду прем'єр-міністра Російської Федерації після оголошення про відставку Дмитра Медведєва. Він вступив у свої повноваження 16 січня.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Михайло Мішустін
Місце
Росія
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Коментарі
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Mega Death
Mega Death
куда уж этому Мишутке , до украинского профессионала Гончарука?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Из 3 новостей с утра,2 о России ,смешно .
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2 из 3 ответов | показать все
Он Алекс
Он Алекс
Oleg Oleg, свинячие ты чуть перепутал, свинячие новости это у таких как ты русских свиней, помнишь немытое ты руссишшвайн?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Он Алекс, на украинском обоссе хочется свинячих новостей,а о России я и дома всё узнаю..
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Хо Хол
Хо Хол
Да зaeбали уже xpюканы эту тему мусолить. Какое ваше cвинячьe дело?
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Он Алекс
Он Алекс
Хо Хол, свинорашист российские сми читать не пробовал ? Че ты рыло своё сунешь на укр сми ?
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