Папуга, Чебурашка і Стів Джобс: у мережі пригадали смішні факти про нового прем'єра Росії

Новий прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін раніше відзначився вельми кумедними висловлюваннями про себе і життя в Росії.

У зв'язку з підвищенням інтересу до його особистості в мережі згадали його бліцінтерв'ю журналісту Володимиру Познеру, в якому чиновник розповідає про свої захоплення (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Михайло Мішустін

Так, Мішустін каже, що мріяв би стати схожим на творця корпорації Apple Стіва Джобса. При цьому він зізнався, що його улюблений птах – папуга, а найулюбленіший літературний герой - Чебурашка.

Але найкумеднішою в цьому інтерв'ю була відповідь на питання: "Що ви попросили б у золотої рибки?". "Щоб не було бідних", – сказав Мішустін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайло Мішустін був призначений на посаду прем'єр-міністра Російської Федерації після оголошення про відставку Дмитра Медведєва. Він вступив у свої повноваження 16 січня.

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