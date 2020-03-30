Скандальний російський актор Олексій Панін зізнався, що став жертвою пропаганди Кремля і закликав своїх співгромадян "відкрити очі".

В інтерв'ю Дмитру Гордону він сказав, що вірив телеканалам РФ, тому думав, що "дійсно Крим проголосував і був чесний референдум".

"Я не підтримую політику Путіна. Я був ідіотом. Я зараз розумію, що це неправда. Я міг би тобі сказати дуже багато. Я б дуже хотів сказати російським людям наївним, які дивляться "Перший канал" і канал "Росія": зайдіть в інтернет, подивіться інтерв'ю Політковської, Литвиненка, Борі Нємцова. Може, у вас очі відкриються?" – сказав Панін.

"Є російські люди, які цікавляться чимось. А є люди, у яких є просто "Перший канал", вони живуть в своєму Торжку, бл*дь, і їм пох*й. Моя мама – розумна жінка. Але їй пох*й. Ми з Євою подивилися про "Курськ", як його втопили, бл*дь. подивилися про Беслан, як там напалмом дітей спалили, бл*дь. Сльози течуть, бл*дь. Ганьба, соромно. Буває якась неправильна політика, я не дуже в політиці розбираюся. А це ганьба!" – заявив актор.

Олексій Панін

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Панін заявив, що жителі Криму дійсно хотіли в Росію, але зараз вони зрозуміли, що не все так добре, як їм обіцяли.

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