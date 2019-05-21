Паливо витікало з літака: У Росії трапилася нова НП з Superjet

В аеропорту Іжевська (Російська Федерація) зняли з рейсу літак Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

НП трапилася перед вильотом, коли 56 пасажирів вже були на борту, а літак виконував рулювання по злітно-посадковій смузі, пише Life.

"З паливного бака у літака витікало паливо. Прибулі на місце техніки обстежили борт і відправили на ремонт", - йдеться в повідомленні.

Повітряне судно повинно було вилетіти в аеропорт Шереметьєво рейсом SU-1293 авіакомпанії "Аерофлот". Пасажирів розподілили на інші рейси.

Sukhoi Superjet 100 change.org

Правоохоронні органи проводять перевірку за статтею 263 КК РФ - про порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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