Паливо витікало з літака: У Росії трапилася нова НП з Superjet

В аеропорту Іжевська (Російська Федерація) зняли з рейсу літак Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
НП трапилася перед вильотом, коли 56 пасажирів вже були на борту, а літак виконував рулювання по злітно-посадковій смузі, пише Life.
"З паливного бака у літака витікало паливо. Прибулі на місце техніки обстежили борт і відправили на ремонт", - йдеться в повідомленні.
Повітряне судно повинно було вилетіти в аеропорт Шереметьєво рейсом SU-1293 авіакомпанії "Аерофлот". Пасажирів розподілили на інші рейси.
Sukhoi Superjet 100
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Правоохоронні органи проводять перевірку за статтею 263 КК РФ - про порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 травня в московському аеропорту Шереметьєво літак Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку і загорівся. В результаті НП з літаком "Аерофлоту" з 78 пасажирів і членів екіпажу загинула 41 особа.
Аеропорт опублікував хронологію авіакатастрофи лайнера.
Слідство озвучило головну версію катастрофи, першопричиною могли стати дії пілотів.
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