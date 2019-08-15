Падали в тиші: пасажир розповів про аварію літака в Підмосков'ї

Пасажир літака А-321 рейсом Москва – Сімферополь, який здійснив аварійну посадку посеред поля в Підмосков'ї, Борис Швайгер розповів деталі інциденту.

Спогадами про "друге народження" поділився він у коментарі "Комсомольськой правде".

Чоловік розповів, що повинен був летіти напередодні, проте випадково взяв квиток на фатальний літак 15 серпня.

Борис Швайгер Соцмережі

"У літаку стояла мертва тиша. Про посадку не говорили. Всі розуміли, що відбувається. Літак знижувався, земля була близько. Я боявся навіть сказати, що бачу іскри з двигунів, вони горіли. Секунди вирішували все. І я ж спеціально беру місце біля двигуна, щоб сказати, якщо щось таке побачу. Але в реальності не став кликати когось, розводити паніку. Я розумів, що літак падає і бігти до стюардеси небезпечно – краще залишитися на місці. Але ми приземлилися. Люди в паніці самі відкрили одні двері. З'явилися надувні трапи, екіпаж знову з'явився, спускалися жінки з дітьми", – поділився він.

НП у Підмосков'ї Фото Бориса Швайгера

За словами Швайгера, вже за бортом літака люди шукали один одного. І прагнули відійти подалі – побоювалися, що літак вибухне.

"Хвилин 15 паніка, страх і усвідомлення ситуації. Потім вийшов пілот, сказав, що в 300 метрах аеропорт, показав напрямок, куди нам треба йти кукурудзяним полем. І ми один за одним пішли. Чув, як мама синові говорила, що йому буде що розповісти 1 вересня в школі. Думаю, що вона намагалася бадьорити сина, не нагнітати", – розповів пасажир.

НП у Підмосков'ї Фото Бориса Швайгера

НП у Підмосков'ї Фото Бориса Швайгера

Аварія А321 в Підмосков'ї Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 серпня пасажирський літак А-321 рейсом Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив жорстку аварійну посадку на полі поруч з аеропортом Жуковський (Підмосков'я).

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