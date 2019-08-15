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Падали в тиші: пасажир розповів про аварію літака в Підмосков'ї

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Пасажир літака А-321 рейсом Москва – Сімферополь, який здійснив аварійну посадку посеред поля в Підмосков'ї, Борис Швайгер розповів деталі інциденту.

Спогадами про "друге народження" поділився він у коментарі "Комсомольськой правде".

Чоловік розповів, що повинен був летіти напередодні, проте випадково взяв квиток на фатальний літак 15 серпня.

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Борис Швайгер

Борис Швайгер

Соцмережі

"У літаку стояла мертва тиша. Про посадку не говорили. Всі розуміли, що відбувається. Літак знижувався, земля була близько. Я боявся навіть сказати, що бачу іскри з двигунів, вони горіли. Секунди вирішували все. І я ж спеціально беру місце біля двигуна, щоб сказати, якщо щось таке побачу. Але в реальності не став кликати когось, розводити паніку. Я розумів, що літак падає і бігти до стюардеси небезпечно – краще залишитися на місці. Але ми приземлилися. Люди в паніці самі відкрили одні двері. З'явилися надувні трапи, екіпаж знову з'явився, спускалися жінки з дітьми", – поділився він.

НП у Підмосков'ї

НП у Підмосков'ї

Фото Бориса Швайгера

За словами Швайгера, вже за бортом літака люди шукали один одного. І прагнули відійти подалі – побоювалися, що літак вибухне.

"Хвилин 15 паніка, страх і усвідомлення ситуації. Потім вийшов пілот, сказав, що в 300 метрах аеропорт, показав напрямок, куди нам треба йти кукурудзяним полем. І ми один за одним пішли. Чув, як мама синові говорила, що йому буде що розповісти 1 вересня в школі. Думаю, що вона намагалася бадьорити сина, не нагнітати", – розповів пасажир.

НП у Підмосков'ї

НП у Підмосков'ї

Фото Бориса Швайгера

НП у Підмосков'ї

НП у Підмосков'ї

Фото Бориса Швайгера

Аварія А321 в Підмосков'ї

Аварія А321 в Підмосков'ї

Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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літак Новини Росії Крим
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Xoxлопадальщики, расходитесь. Поживиться нечем.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Экипажу Браво! Смотреть на благодарности от пассажиров очень трогательно. Св идомым отходам -крепитесь. Сегодня не ваш день. Ваш будет когда вы все сдохнете и избавите мир от своего сви домого го вна.
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