В оценке отставки Медведева, изменений в конституции и прочего в политикуме РФ доминируют два мнения: оптимистическое и пессимистическое. Оптимисты уверяют: лёд тронулся, транзит власти начался, система идёт в разнос, грядёт эпоха перемен и впереди свобода. Пессимисты из числа "красных" и воинствующих имперцев вопят: Путин ведёт РФ к развалу подобно Горбачёву. Оба мнения далеки от истины, но устраивают Кремля в качестве дымовой завесы, прикрывающей суть его действий.

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Суть их находится в 2017 г., когда коллективный Запад и отчасти Восток поставили российские элиты и Кремль накануне президентских выборов 2018 г. перед дилеммой: или вы сами смените режим путинизма, или это придётся делать нам. РФ в виде высокого к ней доверия тогда подарили Мундиаль, несмотря на начавшийся скандал с мельдонием и разборки с коррупцией в международных спортивных структурах. Но в РФ долго думали, Путин долго тянул с заявлением – выдвигается он в президенты или нет, и в итоге пошёл. В Кремле сделали выбор в пользу глобальной конфронтации и сейчас наблюдаем его продолжение.

Отставка Медведева и остальное – это новый и решающий этап перевода всей ситуации к активной фазе конфликта, а самой РФ в режим военного положения. Действия Кремля с мартовских выборов 2018 г. и до послания Путина 15 января 2020 г. вполне вписываются в алгоритм подготовки введения военного положения. Для его ввода есть два алгоритма. Первый, военное положение объявляют и после этого начинают лихорадочные действия по его реализации. Второй, объявление военного положения делают постфактум, когда большая часть практических мер выполнена. Кремль следует второй схеме, как и Бисмарк, когда готовился к войне с Францией.

Кремль готовится к большой военной экспансии в формате блицкриг. Но не уверен, что всё пойдёт по плану, и логично строит "запасной аэродром", начальником куда назначен Медведев. В случае провала блицкрига ему нужен будет легитимный госорган, который сможет быстро всё отыграть назад. Им и станет Совет безопасности, что гораздо удобней, чем какой-нибудь срочно самопровозглашённый "Комитет спасения России".

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Эту схему Кремль копирует с фашистской Италии. Там с 1922 до 1943 г. тоже был такой "дремлющий" совет, который официально и гордо назывался Большой фашистский совет. Состоял он из лидеров партии и членов правительства и всегда одобрял решения своего председателя "великого дуче" Муссолини. Дуче был "великим", но всё-таки не во всём одинаково хорошо разбирался. Требовалось и посоветоваться. Вдобавок фашисты были стойкими борцами за настоящую, а не "буржуазную" демократию и внутри партии тоже. Поэтому создали орган коллективного руководство для санкционирования воли дуче и демонстрации итальянцам коллегиальности в выработке и принятии партией решений. Но когда союзники высадились на Сицилии и стали уверенно продвигаться к Риму, то Большой фашистский совет уволил Муссолини со всех должностей и лишил всех полномочий. Затем этот Совет создал новое правительство, и оно объявило войну Рейху. Через несколько дней Совет сам распустился и распустил Национальную фашистскую партию.

По его образцу на всякий пожарный случай у Кремля есть свой "Большой рашистский совет", где председателем Путин, а заместителем теперь Медведева, который 19 января подтвердил, что сохраняет за собой пост главы партии "Единая Россия". Так удобней для всех. Путин, как национальный вождь, как бы парит стерхом над "Единой Россией", которая может ошибаться, а он – нет. Но если после высадки союзников на Сицилии или чего-то подобного выяснится, что ошибался Путин, то партия может избавиться от него и заменить Медведевым на какое-то время. Напомню, Януковича после бегства в Ростов тоже исключили из партии.

Почему Медведев, зачем нужен этот Совет безопасности, если есть Госдума, Совет Федерации во главе с Валентиной Матвиенко, и Госсовет при президенте, которому хотят придать статус конституционного органа? Ведь в экстренной ситуации все они могли бы тоже сыграть роль итальянского Большого фашистского совета.

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Во-первых, Медведев – это кадр, проверенный на постах премьера и президента. Во-вторых, у него репутация либерала, бездельника с благими идеями, его никто не боится и мало кто воспринимает всерьёз. В-третьих, Навальный, заменяющий собой по заданию ФСБ общественное мнение и прокуратуру в одном лице, надёжно навешал на Медведева домики для уток. Так надёжно, что всем понятно: Медведев – это не навсегда, и сажать, а тем более кушать коррупционеров он не будет. В результате Медведев как возможный глава государства стал идеальной фигурой на переходный период от путинизма к чему-то ещё. Будет следовать коллегиальным решениям без всякой отсебятины.

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Поэтому Медведева и ввели замом Путина в Совет безопасности РФ. Это круче, чем в просто Госсовет, поскольку кругов враги. Во-вторых, Госсовета в конституции толком и нет, его полномочия только сейчас пропишут, чтобы уравновесить Совет безопасности, в котором теперь замом Медведев. Мало ли чего.

Задача Медведева в Совете безопасности в случае экстренной ситуации топнуть ногой, лишить Путина всех полномочий, и заявить: отныне вся власть переходит к этому Совету до прояснения обстоятельств. Госсовет при Путине – это частный совет при президенте, а Совет безопасности РФ звучит лучше и выглядит как самостоятельный орган. Медведев – это тот человек, который украшает собой любой совет и любое место.

Госдума и Совет Федерации для такого действия не подходят, прежде всего потому, что в них больше людей, чем в обоих советах, а значит сложнее и дольше договариваться. Во-вторых, в экстренной ситуации они могут повести себя непредсказуемо, особенно Госдума. Вместо того, чтобы снять бренд "Путин", Госдума может объявить войну до победного конца. В-третьих, ни там, ни там могут не согласиться признать идеального Медведева даже временным главой России просто из чиновничьей завистливости.

Так что сегодняшний лозунг "Вся власть Совету безопасности РФ" – это безопасней. Под шумок правки конституции под Госсовет внесут и правки для удобств военного положения.

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Все данные манипуляции Кремля это и не транзит, и не зрада, точно не "оттепель", но и не распад. Это подготовка к большому блицкригу, к вводу военного положения в РФ, к затягиванию не только "гаек", но и "поясов". Вторым и займётся Мишустин. Вместе с тем, это и создание ликвидационной комиссии во главе с Медведевым на случай полного провала блицкрига. При его средних результатах "комиссия" Медведева продолжит и дальше спокойно "спать".

К блицкригу Москву подталкивают системный кризис в РФ, продолжающаяся война с Украиной и общая логика рашизма как имперской идеологии. Некоторые в Москве до сих пор кусают локти из-за того, что в 2014 г. не стали наступать в Украине до Молдовы. Их мнение регулярно озвучивает Гиркин, у которого три обиды на Путина. Первая, что не стал наступать. Вторая, что не дал ему звание "главкома Юга России" как у Деникина и войск. Третья, что дал мало российских кадров и плохого качества, и требовал работать с донбасскими "дебилами". Всё остальное он Путину прощает.

Блицкриг поможет путинистам решить много проблем, но для этого он должен быть действительно большим и впечатляющим. Путинисты уже руководствуются принципом: "Або пан, або пропав", почему и сооружают "запасной аэродром".

Если блицкриг пройдёт удачно, то им, прежде всего, удастся затормозить системный кризис в РФ, вызвать там волну имперской эйфории, подобную крымской, и изменить всю ситуацию глобально. Успех блицкрига позволит РФ диктовать свою волю ЕС и отчасти США. Пример России подтолкнёт Китай и некоторые другие государства тоже к военным экспансиям. Вся существующая система международной безопасности рухнет и погребёт под своими обломками ООН, подобно тому как Вторая мировая война убила Лигу Наций. Куш, который в такой ситуации может сорвать Москва, велик и соблазнителен, но риски тоже очень велики, и всё может закончиться исчезновением РФ с карты мира.

Это вынуждает Кремль не только сооружать "запасной аэродром" с Медведевым, но и искать правильное направление для экспансии. Она должна стать именно блицкригом и завершиться за пару недель, поскольку затяжную войну Россия однозначно проигрывает. Но это не должен быть и захват двух десятков населённых пунктов в Украине или Грузии. Нужен захват сотен квадратных километров, чтобы у "русского мира" захватило дух от восторга, а у других была подавлена воля к сопротивлению. При этом надо помнить, что провал блицкрига – это конец России.

Украина – самое логичное и актуальное для Кремля направление блицкрига, но и самое рисковое в случае неудачи. В ситуации, когда Зеленский демонстрирует верх миролюбия, новое нападение на Украину сложно оправдать даже в глазах россиян, готовых верить во всё. Если блицкриг в Украине провалится, что очень вероятно, то для РФ это будет конец. Причём, без участия НАТО. Порошенко успел заключить военные соглашения о помощи с Великобританией, Польшей и США. НАТО буде ни при чём, и не придётся звать конницу Великого герцогства Люксембургского с португальской пехотой в поход на Россию.

Трамп уже обещал показать Ирану, если тот будет плохо себя вести, некое оружие, в которое вложено два триллиона долларов. Этот посыл был адресован явно не Тегерану, а Москве. Такая крупная инвестиция не соответствует малой площади Ирана, зато очень подходит для России. Так что, Москва можете начинать наступление в степях Украины и добро пожаловать в ад. После его применения с Трампа все обвинения в сотрудничестве с Кремлём точно будут сняты. Вдобавок, он ещё попадет во все учебники, и не просто как президент США под номером 45. После такой крупной инвестиции в Россию литовские, польские и украинские танкисты действительно смогут отметить юбилей взятия Москвы на остекленевших руинах кремля.

После роспуска СССР у Москвы резко уменьшилось число тех, с кем можно повоевать. Украину из этого списка Москве пока всё-таки лучше исключить, так же как Китай, США, КНДР, Монголию и Японию. Нападать на Финляндию в третий раз, после 1939 и 1941 г., уже просто не прилично. Граница с Норвегией очень узкая и слишком северная, даже для россиян. Очень заманчиво напасть на Эстонию, Латвию и Литву, чтобы посмотреть, как в этой ситуации поведёт себя НАТО. Но приходится учитывать, что последствия будут те же, что и при наступлении в Украине.

Весьма перспективно объявить войну Грузии, тем более, что с 2015 г. на Северном Кавказе, Кубани и в Ставрополье была создана мощная российская военная группировка. Но у Грузии есть военное соглашение с Азербайджаном и Турцией, которая член НАТО. Но не совсем понятно, "подпишется" за неё НАТО или нет. Греция точно нет. Поэтому НАТО вначале может долго совещаться, пустить всё на самотёк, и вмешается лишь тогда, если Турция долго не будет побеждать.

Поэтому самыми надёжными вероятными противниками для Москвы остаются лишь Беларусь и Казахстан, – её друзья по Евразийскому союзу и ОДКБ. С этим ОДКБ как с Варшавским договором, который никогда не воевал с НАТО, но дважды воевал внутри себя с Венгрией и Чехословакией, а в 1981-ом был на грани войны с Польшей. До войны с Румынией в 1989 г. не дошло лишь потому, что Варшавский договор сам распадался на глазах.

Так что, самые безопасные для Кремля направления блицкрига – это Беларусь, если с Лукашенко не удастся договориться, а похоже, не удастся, и Казахстан. Россия может попытаться отнять у Казахстана его северные области, которые она называет "Южной Сибирью", полагая, что ей за это ничего не будет. Если это и захват Беларуси смогут провернуть быстро, без большой крови и масштабных разрушений, то задача блицкрига будет считаться выполненной. Можно будет передохнуть, взять паузу, начать готовиться к следующему этапу экспансии и думать об Украине, Латвии, Литве, Эстонии и Молдове.

Россиянам, разогретым празднованием 75-летия окончания Второй мировой войны, эти новые территориальные приращения преподнесут как "воссоединения" лиц "русского мира" в единое государство. К ним добавят ещё две каменноугольные "республики" в степях Украины, 30 тыс. жителей округа Цхинвали под названием "Южная Осетия" и Абхазию. Могут повторно юридически переоформить и аннексию Крыма.

В итоге Московию опять во что-нибудь переименуют, вероятно, в Великороссию, и всё это получит идеологическое обоснование в духе "собирания русских земель", которые, как известно, есть везде, где есть русские. Это та самая идеология, которую Путин хочет внести в конституцию РФ.

Переименование РФ в Великороссию или в нечто этакое позволит также провести в ней давно вынашиваемое упразднение всех национальных субъектов – Адыгеи, Татарстана и так далее. РФ перестанет даже номинально называться федерацией и получит официально статус унитарного государства с вертикальной структурой управления имперского типа. О таком преобразовании местного самоуправления Кремль почти прямо и сообщил в своём послании, зачитанном Путиным. На волне эйфории от захвата Казахстана и Беларуси это пройдёт почти на ура.

Никакого СССР-2 рашисты восстанавливать не намерены по той причине, что тогда придётся признать и право наций на самоопределение со всеми последствиями, а Путин и так постоянно шпыняет Ленина за это. Якобы Ленин придумал Украину, чем и заложил мину под СССР, поганый немецкий агент. Кремль терпит коммунистов лишь потому, что они добросовестно выполняют функции второй церкви после православной, и не лезут на первые роли. Когда КПРФ стала наглеть и зарываться, то для её острастки Кремль создал две партии – "Справедливую Россию" и "Коммунисты России". Сейчас подумывает над созданием третьей типа "Истинно левые коммунисты".

Путинисты намерены наново учредить не СССР, а Российскую империю, но дать ей то, чего у той не было – целостную идеологию. На роль такой и продвигается мутная идея о "русском мире" или рашизм. Пионеры и коммунизм – это для одиозного заповедника советизма в Крыму, ничего подобного которому в самой РФ нет. Там на публичные призывы вернуть СССР сразу приезжает полиция и переписывает всех для передачи их данных "Центру по борьбе с экстремизмом". Как ни крути, но Крым – это Украина, и в Москве правильно понимают: не ей корчевать эти "пеньки".

Планы у кремлёвских на 2020 и 2021 г. как всегда грандиозные. Но интуиция и история подсказывают: будет как с пуском 31 декабря "Северного потока-2", – всё умрёт где-то на полдороги. Повезло только Диме Медведеву – он избавился от должности премьера и всех приставаний и теперь будет спокойно дремать над айфоном в Совете безопасности и там мечтать о цифровизации или цифрации всей России.

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