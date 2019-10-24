Из этого стиха ни один человек не исчез. По своей воли за 11 лет, то есть, стих хоть сегодня печатай. Опасаясь привлечения к суду, за оскорбления чести и достоинства, которые у меня уже были, всегда печатаю ссылку на новость. Иначе говорят, что такого не может и ты сам придумал, чтобы очернить родину.
Это событие произошло 2 июня 2005 года. Я похмельный в 11 утра просыпаюсь у телевизора и думаю, что он сломался. Дикторша шипит, и у нее со стола летят бумажки. Потом она подымает руку к наушнику и говорит: поняла, собралась, читаю. Положила бумажки и читает новость. Дословно цитирую ее: сегодня премьер-министр Российской Федерации Михаил Фрадков отменил свой официальный визит в Аргентину, поскольку на даче был искусан кошкой, которая подозревается в бешенстве. Сейчас он находится на принудительном обследовании в больнице в ТСО.
Я хоть и похмельный, но как гражданин ядерной державы, представляю себе человека, который, предположим, летит через Атлантику, с половиной ядерного чемоданчика. Внизу вода, а главный симптом бешенства какой? Водобоязнь. Он, с*ка бешеный! Мне стало страшно за планету. Ну а потом, я как человек, который всю жизнь зарабатывал себе на жизнь писанием букв, так и не понял, кто находится на обследовании – кот или министр. Представил себе министра ядерной державы, который находится на принудительном обследовании на бешенство. Ну, вот пусть попробуют меня сейчас принудительно обследовать на бешенство – ну я, как минимум, кого-то укушу своей "ядовитой" слюной. Мне опять стало страшно за всю планету.
Но потом я себе представил кошку на добровольном обследовании, но у меня тоже ничего не сложилось.
Короче говоря, в час дня новость сняли с ленты ИТАР-ТАСС, а еще через час сняли пресс-секретаря Фрадкова. Надо сказать, что на Новый год Фрадков своей семье этот стишок зачитывал, мне потом показывали видео. В этой новости виноват не он и не кот, а я думаю, пресс-секретарь.
Не Каплан предательский выстрел,
Не обрез кулацкий в окошко
С ног свалили премьер-министра:
На Фрадкова напала кошка.
Нет, не банда "Чёрная кошка"
Из кино, где играл Высоцкий
А котёнок соседский Гошка
Искусал премьера по-скотски.
Серый кот дворовой породы,
Ушки, нос, ошейник от блошек,
Оказался чисто уродом,
Прям Басаевым среди кошек.
На прогулку после работы
Эм, Фрадков, как обычно, вышел,
Вдруг в ночи промяукал кто-то:
— Всё, п*здец тебе, дядя Миша!
Подкосились ноги охраны,
Хоть они далеко не трусы.
В общем, три кровавые раны
И четыре рваных укуса.
Оцепили Рублёвку сразу,
Чтоб живым не ушёл, скотина,
А Фрадкову то, вот зараза,
В пять утра лететь в Аргентину!
Взяли Гошку. К утру сознался,
Что зовут его Ибн-Ака,
Нагло лапкою умывался
И ещё просил молока.
После сдал двух дятлов в Завидово,
Трёх энцефалитных жучков
И под пыткой заговор выдал
Пары путинских хомячков.
В общем, как обычно бывает,
ФСБ сработала ладно,
Ведь она всегда раскрывает,
Если что задумали гадины.
А Фрадков – геройский детина,
По палате бешено мечется
Ты не плачь по нём, Аргентина
Он приедет, когда подлечится.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.