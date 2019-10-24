Из этого стиха ни один человек не исчез. По своей воли за 11 лет, то есть, стих хоть сегодня печатай. Опасаясь привлечения к суду, за оскорбления чести и достоинства, которые у меня уже были, всегда печатаю ссылку на новость. Иначе говорят, что такого не может и ты сам придумал, чтобы очернить родину.

Это событие произошло 2 июня 2005 года. Я похмельный в 11 утра просыпаюсь у телевизора и думаю, что он сломался. Дикторша шипит, и у нее со стола летят бумажки. Потом она подымает руку к наушнику и говорит: поняла, собралась, читаю. Положила бумажки и читает новость. Дословно цитирую ее: сегодня премьер-министр Российской Федерации Михаил Фрадков отменил свой официальный визит в Аргентину, поскольку на даче был искусан кошкой, которая подозревается в бешенстве. Сейчас он находится на принудительном обследовании в больнице в ТСО.

Я хоть и похмельный, но как гражданин ядерной державы, представляю себе человека, который, предположим, летит через Атлантику, с половиной ядерного чемоданчика. Внизу вода, а главный симптом бешенства какой? Водобоязнь. Он, с*ка бешеный! Мне стало страшно за планету. Ну а потом, я как человек, который всю жизнь зарабатывал себе на жизнь писанием букв, так и не понял, кто находится на обследовании – кот или министр. Представил себе министра ядерной державы, который находится на принудительном обследовании на бешенство. Ну, вот пусть попробуют меня сейчас принудительно обследовать на бешенство – ну я, как минимум, кого-то укушу своей "ядовитой" слюной. Мне опять стало страшно за всю планету.

Но потом я себе представил кошку на добровольном обследовании, но у меня тоже ничего не сложилось.

Короче говоря, в час дня новость сняли с ленты ИТАР-ТАСС, а еще через час сняли пресс-секретаря Фрадкова. Надо сказать, что на Новый год Фрадков своей семье этот стишок зачитывал, мне потом показывали видео. В этой новости виноват не он и не кот, а я думаю, пресс-секретарь.

Не Каплан предательский выстрел,

Не обрез кулацкий в окошко

С ног свалили премьер-министра:

На Фрадкова напала кошка.

Нет, не банда "Чёрная кошка"

Из кино, где играл Высоцкий

А котёнок соседский Гошка

Искусал премьера по-скотски.

Серый кот дворовой породы,

Ушки, нос, ошейник от блошек,

Оказался чисто уродом,

Прям Басаевым среди кошек.

На прогулку после работы

Эм, Фрадков, как обычно, вышел,

Вдруг в ночи промяукал кто-то:

— Всё, п*здец тебе, дядя Миша!

Подкосились ноги охраны,

Хоть они далеко не трусы.

В общем, три кровавые раны

И четыре рваных укуса.

Оцепили Рублёвку сразу,

Чтоб живым не ушёл, скотина,

А Фрадкову то, вот зараза,

В пять утра лететь в Аргентину!

Взяли Гошку. К утру сознался,

Что зовут его Ибн-Ака,

Нагло лапкою умывался

И ещё просил молока.

После сдал двух дятлов в Завидово,

Трёх энцефалитных жучков

И под пыткой заговор выдал

Пары путинских хомячков.

Новини Нас приучают к лотку

В общем, как обычно бывает,

ФСБ сработала ладно,

Ведь она всегда раскрывает,

Если что задумали гадины.

А Фрадков – геройский детина,

По палате бешено мечется

Ты не плачь по нём, Аргентина

Он приедет, когда подлечится.

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