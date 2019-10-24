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24 жовтня • оновлено в 13:54
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Андрій Орлов (Орлуша)
Андрій Орлов (Орлуша)
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"Оцепили Рублевку сразу, чтоб живым не ушел, скотина"

4.8т Читати матеріал російською

Из этого стиха ни один человек не исчез. По своей воли за 11 лет, то есть, стих хоть сегодня печатай. Опасаясь привлечения к суду, за оскорбления чести и достоинства, которые у меня уже были, всегда печатаю ссылку на новость. Иначе говорят, что такого не может и ты сам придумал, чтобы очернить родину.

Это событие произошло 2 июня 2005 года. Я похмельный в 11 утра просыпаюсь у телевизора и думаю, что он сломался. Дикторша шипит, и у нее со стола летят бумажки. Потом она подымает руку к наушнику и говорит: поняла, собралась, читаю. Положила бумажки и читает новость. Дословно цитирую ее: сегодня премьер-министр Российской Федерации Михаил Фрадков отменил свой официальный визит в Аргентину, поскольку на даче был искусан кошкой, которая подозревается в бешенстве. Сейчас он находится на принудительном обследовании в больнице в ТСО.

Я хоть и похмельный, но как гражданин ядерной державы, представляю себе человека, который, предположим, летит через Атлантику, с половиной ядерного чемоданчика. Внизу вода, а главный симптом бешенства какой? Водобоязнь. Он, с*ка бешеный! Мне стало страшно за планету. Ну а потом, я как человек, который всю жизнь зарабатывал себе на жизнь писанием букв, так и не понял, кто находится на обследовании – кот или министр. Представил себе министра ядерной державы, который находится на принудительном обследовании на бешенство. Ну, вот пусть попробуют меня сейчас принудительно обследовать на бешенство – ну я, как минимум, кого-то укушу своей "ядовитой" слюной. Мне опять стало страшно за всю планету.

Новини
"Я дома в Мухоср*нске так сильно не страдал"

Но потом я себе представил кошку на добровольном обследовании, но у меня тоже ничего не сложилось.

Короче говоря, в час дня новость сняли с ленты ИТАР-ТАСС, а еще через час сняли пресс-секретаря Фрадкова. Надо сказать, что на Новый год Фрадков своей семье этот стишок зачитывал, мне потом показывали видео. В этой новости виноват не он и не кот, а я думаю, пресс-секретарь.

Не Каплан предательский выстрел,

Не обрез кулацкий в окошко

С ног свалили премьер-министра:

На Фрадкова напала кошка.

Нет, не банда "Чёрная кошка"

Из кино, где играл Высоцкий

А котёнок соседский Гошка

Искусал премьера по-скотски.

Серый кот дворовой породы,

Ушки, нос, ошейник от блошек,

Оказался чисто уродом,

Прям Басаевым среди кошек.

Новини
"Гол забил Владимир Путин!"

На прогулку после работы

Эм, Фрадков, как обычно, вышел,

Вдруг в ночи промяукал кто-то:

— Всё, п*здец тебе, дядя Миша!

Подкосились ноги охраны,

Хоть они далеко не трусы.

В общем, три кровавые раны

И четыре рваных укуса.

Оцепили Рублёвку сразу,

Чтоб живым не ушёл, скотина,

А Фрадкову то, вот зараза,

В пять утра лететь в Аргентину!

Взяли Гошку. К утру сознался,

Что зовут его Ибн-Ака,

Нагло лапкою умывался

И ещё просил молока.

После сдал двух дятлов в Завидово,

Трёх энцефалитных жучков

И под пыткой заговор выдал

Пары путинских хомячков.

Новини
Нас приучают к лотку

В общем, как обычно бывает,

ФСБ сработала ладно,

Ведь она всегда раскрывает,

Если что задумали гадины.

А Фрадков – геройский детина,

По палате бешено мечется

Ты не плачь по нём, Аргентина

Он приедет, когда подлечится.

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Автор
Андрій Орлов (Орлуша) Андрій Орлов (Орлуша)
Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Теги
пропаганда Новини Росії російські телеканали
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