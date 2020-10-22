Путін про отруєння Навального: я дозволив переліт, а могли б і не випускати

Президент Росії Володимир Путін заявив, що особисто дозволив виліт опозиційного політика Олексія Навального в Німеччину для лікування після отруєння.

Цей інцидент глава РФ прокоментував під час виступу на засіданні дискусійного клубу "Валдай" 22 жовтня. Трансляція заходу велася на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Путін стверджує, що "якби в Росії хотіли отруїти Навального, то навряд чи б відправили його лікуватися до Німеччини".

Він сказав, що сам доручив Генпрокуратурі РФ випустити політика за кордон, хоча, за словами Путіна, у росіянина були обмеження на виїзд.

"Відразу ж, як тільки дружина цього громадянина звернулася до мене, я тут же дав доручення прокуратурі перевірити можливість виїзду його за кордон на лікування, маючи на увазі, що могли б і не випускати, бо в нього були обмеження, пов'язані із судовим слідством і кримінальною справою... Я відразу попросив Генеральну прокуратуру дозволити це зробити. Він поїхав", – стверджує глава РФ.

Він також засумнівався в результатах міжнародних експертиз, які підтвердили, що опозиціонера отруїли.

"Сказали, що знайшли сліди "Новачка", передали дані в ОЗХЗ [Організація із заборони хімічної зброї], а потім нам сказали, що це не "Новачок". То "Новачок" чи не "Новачок"?" – запитав Путін.

Президент також заявив, що Росія нібито готова взяти участь у міжнародному розслідуванні інциденту.

Фрагмент виступу Путіна:

Нагадаємо, що Організація із заборони хімічної зброї підтвердила наявність в аналізах російського опозиціонера слідів речовини з групи "Новачок", які не внесено в додаток до Конвенції про заборону хімічної зброї.

Політика отруїли 20 серпня. З Росії його відправили в стані штучної коми в Німеччину. У середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.

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