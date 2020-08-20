Прессекретарка Навального назвала можливу причину його отруєння

Навального могли отруїти в аеропорту через вибори.
Ймовірне отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального може бути пов'язаним із передвиборчою кампанією.
Таку думку в ефірі "Эхо Москвы" висловила прессекретарка створеного Навальним "Фонду боротьби з корупцією" Кіра Ярмиш. Зазначається, що в деяких регіонах РФ голосування починається вже 19 вересня.
"Я не знаю, як приймаються всі ці рішення, але, очевидно, влада виходить з якихось своїх власних уявлень про те, коли небезпечна ситуація та коли потрібно якимось чином нейтралізувати Олексія, якщо ми можемо так називати", – сказала Ярмиш.
Вона додала, що не знає точної причини, чому інцидент трапився саме в цей день. "Але так, я думаю, що це напевне пов'язано з черговими виборами", – підкреслила Ярмиш.
Як писав OBOZREVATEL:
В Омську (Росія) 20 серпня екстрено сів літак, на якому летів опозиційний політик Олексій Навальний. Йому стало погано через ймовірне отруєння.
Опозиціонера могли отруїти, додавши токсини в чай. Він впав у кому і знаходиться в реанімації.
Попереднім діагнозом нібито є гостре отруєння невстановленим психодиcлептиком.
Стало відомо, що перед інцидентом за росіянином було встановлено стеження.
У мережі з'явилося відео з аеропорту та літака з Навальним.
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