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Отравление Навального. Кому выгоден "непорочный символ" российской оппозиции?

Злий одесит
Злий одесит
Новини Росії
7,9 т.
Отравление Навального. Кому выгоден 'непорочный символ' российской оппозиции?

Интересная мысль сегодня прозвучала от немецкого парламентария, члена Христианско-демократического союза Германии Михаэля Галера, который предположил, что Берлин вполне может в наказание за отравление Алексея Навального выслать из Германии российских дипломатов.

Честно говоря, меня такое заявление весьма смутило. Разумеется, оно не утверждено, но если озвучивается, то значит – обсуждается в стенах Бундестага. Но, что важно, настолько серьезной санкционной меры к России не применялось Германией не за вторжение российских войск в Украину, не за убийство в центре Берлина Зелимхана Хангошвили… В свою очередь, российский оппозиционер, удостоился подобной чести “отмщения”, которой не удостаивался посмертно ни Александр Литвиненко, ни Борис Немцов…

Не слишком ли много чести к оппозиционеру, который как лидер этой самой оппозиции ни сделал ровным счетом ничего, кроме как придушил десяток протестов своей безвольностью, мягкотелость и инфантильностью?

Отвечая на этот вопрос, мы и приходим к выводу, что отравление Алексея Навального и вполне прогнозируемая реакция Запада, который очень предсказуем, играют во благо одного из участников нынешнего пасьянса.

Например, тот факт, что руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков, через свой аккаунт в Twitter сообщает, что вещество, которым был отравлен лидер оппозиции, относится к той же группе ядов, что и известный "Новичок", говорит о том, что оппозиционера уже ставят в один ряд с неудачно отравленным полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. В свою очередь, до сих пор точных данных о том, чем был отравлен Навальный – нет.

Но, уже не так важно становится, каковы будут окончательные результаты анализов, ведь в информационном пространстве формируется образ, значительно повышающий баллы откровенно поизносившегося и не единожды раскрытого в ангажированности героя оппозиции.

Навальный на протяжении всего этого времени довольно неплохо выполнял свои функции, а именно – сводил на нет весь протестный потенциал, который зарождался и вспыхивал в России. Благодаря его деятельности, российские протесты не выходили в стадию коллапсирующего явления с непредсказуемыми, неконтролируемыми последствиями. А потому, ФСБ могло спать спокойно, их карманный оппозиционер всегда держал руку на пульсе.

Когда же в Хабаровском крае вспыхнули протесты в связи с арестом губернатора Сергея Фургала, первоначальный план федералов был –традиционное силовое подавление. Но тут коса нашла на камень, ведь выяснилось, что хабаровский протест курируется ГРУ.

Силовое вмешательство, которое планировали в первые же дни протестных шествий, было отложено и Лубянка приняла решение инфильтрировать в хабаровское протестное движение известного карманного оппозиционера.

А потому и не удивительно, что Алексей Навальный, известный своей мастерской регрессивностью, в последнее время стал весьма настойчиво вклиниваться в Хабаровский протест, дабы, если не стать его неформальным лидером, то хотя бы занять достаточно удобное место на трибуне, для контроля, за энным числом активной аудитории. Разумеется, с последующим их выводом из игры, как он это умеет.

Кроме того, у Навального целиком полностью прозападная легенда, что автоматически в информационном пространстве вырисовывает “руку запада” практически в любом протесте, от Хабаровска до Беларуси, где так же образно фигурировал Алексей. А вот кураторам “хабаровского” проекта некий “западный след” уж совсем не нужен в их детище, которое должно носить характер исконно русского, традиционного бунта.

Если действительно за попыткой устранения (не исключено еще, что и в принципе – устранения как такового) Алексея Навального стоит именно ГРУ, то мы с вами стали свидетелями не столько грубейшей пощечины одной силовой структуры другой, сколько, в каком-то смысле, ее стратегического провала.

Ведь если Алексей Навальный выживет, то он станет непорочным символом протеста. Если Алексей Навальный умрет, он тоже станет непорочным символом российского протеста. В обоих случаях это именно то, что лишает ГРУ права на культивацию и экспериментирование с традиционным русским бунтом, ведь непорочный символ крыть нечем.

Выстрел себе же в ногу? Определенно, хотя, с учетом всех вышеизложенных обстоятельств, этот выстрел все же мог быть сделан не самими же ГРУ, а как раз их лубянковскими антагонистами, снимающими со своего карманного оппозиционера сейчас самые жирные сливки.

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Джерело:Информационное сопротивление
РосіяотруєнняОлексій Навальний
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