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5 грудня • оновлено в 16:29
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Ігор Яковенко
Ігор Яковенко
Російський журналіст Всі статті автора

После Путина Россия распадется. Это неизбежно

5.1т
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В России просчитали сценарий, при котором страна может распасться по границам федеральных округов. Автор исследования, членкор РАН Виктор Суслов, пришел к выводу о том, что только реальный федерализм может остановить опасные тенденции.

Я считаю, что в России никакой федерации быть не может, потому что путинская Россия – это империя, а в империях федераций не бывает. Ликвидация всякого принципа федерализма была абсолютно необходимым условием построения путинизма.

Путинизм невозможен при свободе слова, невозможен при разделении властей, и он тут же уничтожается, когда регионы получают какое-то реальное представительство. Даже самоуправление уничтожает путинизм.

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Я полагаю, что после того как путинизм исчезнет, в частности, после того как Путин отойдет от власти, Россия почти неизбежно распадется. Существование Российской Федерации в тех границах, которые есть сейчас, после Путина невозможно.

Таким образом, справедливость идеи, высказанной членкором РАН, существует. Я только не верю, что путинская власть может каким-то образом отреагировать на эти угрозы. Это невозможно.

Москва, Кремль

Москва, Кремль

Значит ли это, что Путин фактически является "закрепителем" для РФ? Несомненно. Проблема в том, что он создал такую страну и такое государство, в котором он является той самой скрепой, той самой стяжкой, которая держит Россию.

Конечно, есть и другие стяжки. Стяжкой является и телевизор. Но путинизм выел Россию изнутри. Он ее выскоблил, он ее выжег. Это та самая раковая опухоль, которая поразила Россию и сделала ее пустотелой.

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Тотальная ненависть к Москве сегодня в регионах существует. Регионы ненавидят эту жирную Москву, бюджет которой неизменимо превосходит бюджет очень многих регионов России. Москва захлебывается от денег. Причем, это деньги не москвичей – это деньги откатов и распилов. Кормить Москву уже никто не хочет. РФ держится только силой.

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Тема
Ексклюзив
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Второй Вилли
Второй Вилли
Десятка полтора народных республик будет в самый раз.)))
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Второй Вилли, Это уже скоро: Харьковская Народная Республика, Николаевская Народная Республика. И дальше по списку. Господа лимитрофы за очевидным фактом, что все империи распадаются, не видят другого факта: лимитрофы на их границах за это время успевают появиться и исчезнуть не оставив о себе даже памяти.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Пока ждешь развала России, у вас Крым уронили. Ой. и Дрнбасс...
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Морисян Евгений
Морисян Евгений
Как же утомили все эти "эксперты", "журналисты", "корреспонденты РАН" и прочие оракулы.
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