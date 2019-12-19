Особливий статус Донбасу: Путін різко висловився щодо закону

Президент РФ Володимир Путін заявив, що продовження закону про особливий статус деяких районів Донбасу є позитивним рішенням.

Про це глава Росії повідомив на пресконференцціі у четвер, 19 грудня.

"Закон продовжений, основа не для врегулювання не втрачена. Проведено відведення військ в декількох ключових точках. Однак чомусь в Україні не хочуть відводу по всій лінії, я вважаю, що це помилка. Скоротилася кількість обстрілів. Тому доцільно далі проводити зустрічі в "нормандському форматі", – розповів Путін.

Відзначимо, що OBOZREVATEL веде онлайн прес-конференції Володимира Путіна.



Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу.

Як буде діяти особливий статус Донбасу – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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