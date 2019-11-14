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14 листопада • оновлено в 08:00
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Опубліковано фото стрілка, який напав на коледж у Благовіщенську

3.1т
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У мережі з'явилося фото Данила Засоріна, який влаштував стрілянину в Благовєщенську в Амурському коледжі будівництва.

Як стало відомо, ріс Данило без рідного батька, але сім'я була повною і благополучною – вітчим, мати і молодший брат. За словами одногрупників, хлопець був спокійним і тихим.

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Він сидів на першій парті і ніколи "не висувався". Також знайомі називали Данила "спокійним наркоманом". Стріляв у студентів він зі своєї рушниці Іж-81 12-го калібру. Придбав він її в серпні, а за кілька місяців до того отримав дозвіл на носіння зброї.

Рідним Данило сказав, що захопився полюванням, однак жодного разу не виїжджав на нього.

Опубліковано фото стрілка, який напав на коледж у Благовіщенську

Данил Засорин, расстрелявший одногруппников

Данил Засорин, расстрелявший одногруппников

Данил Засорин, расстрелявший одногруппников

Данил Засорин, расстрелявший одногруппников

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в підмосковній Івантєєвці підліток влаштував теракт в школі. Учень 9-А класу прийшов з травматичним пістолетом свого батька і петардами. Першою він вистрілив в голову вчительці інформатики.

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Місце
Росія Благовєщенськ
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