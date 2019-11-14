Опубліковано фото стрілка, який напав на коледж у Благовіщенську

У мережі з'явилося фото Данила Засоріна, який влаштував стрілянину в Благовєщенську в Амурському коледжі будівництва.

Як стало відомо, ріс Данило без рідного батька, але сім'я була повною і благополучною – вітчим, мати і молодший брат. За словами одногрупників, хлопець був спокійним і тихим.

Він сидів на першій парті і ніколи "не висувався". Також знайомі називали Данила "спокійним наркоманом". Стріляв у студентів він зі своєї рушниці Іж-81 12-го калібру. Придбав він її в серпні, а за кілька місяців до того отримав дозвіл на носіння зброї.

Рідним Данило сказав, що захопився полюванням, однак жодного разу не виїжджав на нього.

Данил Засорин, расстрелявший одногруппников

Данил Засорин, расстрелявший одногруппников

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в підмосковній Івантєєвці підліток влаштував теракт в школі. Учень 9-А класу прийшов з травматичним пістолетом свого батька і петардами. Першою він вистрілив в голову вчительці інформатики.

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