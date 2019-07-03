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Опублікований повний список моряків, загиблих на підводному човні Путіна: імена і фото

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У Росії оприлюднили повний список моряків-підводників, які згоріли заживо в глибоководному апараті "Лошарик" у Баренцевому морі.

Їх імена і фото з'явилися на сайті Міністерства оборони РФ. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

В оборонному відомстві уточнили, що серед загиблих на апараті ВМФ – 7 капітанів 1 рангу, 3 капітани 2 рангу, 2 капітани 3 рангу, капітан-лейтенант і підполковник медичної служби. Всіх моряків поховають на Серафимівському кладовищі в Санкт-Петербурзі.

Новини
За дивних обставин: російські моряки загинули, повертаючись з Антарктиди

"Лошарик"

"Лошарик"

tehnoomsk.ru

Так, у результаті НП на "Лошарику" загинули:

1. Герой Російської Федерації, капітан 1 рангу Долонський Денис Володимирович;

нагороджений: орден "Мужності", орден "За військові заслуги", орден "За морські заслуги", медаль "За заслуги перед вітчизною 2 ступеня".

Долонський

Долонський

2. Герой Російської Федерації, капітан 1 рангу Філін Микола Іванович;

нагороджений: кавалер трьох орденів "Мужності", орден "За військові заслуги".

Філін

Філін

3. Капітан 1 рангу Абанкін Володимир Леонідович;

нагороджений: Орден "Мужності", медаль "За заслуги перед вітчизною 1 ступеня", медаль "За заслуги перед вітчизною 2 ступеня", медаль "Ушакова".

Абанкін

Абанкін

4. Капітан 1 рангу Воскресенський Андрій Володимирович;

нагороджений: кавалер трьох орденів "Мужності", орден "За військові заслуги", медаль "За заслуги перед вітчизною 2 ступеня".

Воскресенський

Воскресенський

5. Капітан 1 рангу Іванов Костянтин Анатолійович;

нагороджений: орден "Мужності", орден "За військові заслуги", медаль "За заслуги перед вітчизною 1 ступеня", медаль "За заслуги перед вітчизною 2 ступеня", медаль "Ушакова".

Іванов

Іванов

6. Капітан 1 рангу Опарін Денис Олександрович;

нагороджений: орден "Мужності", медаль "За заслуги перед вітчизною 2 ступеня", медаль "Ушакова". Батько Дениса Опаріна – Олександр Іванович Опарін – Герой Росії, капітан 1-го рангу і командир тієї самої частини №45707 в Петергофі, до якої був приписаний весь екіпаж постраждалого підводного човна.

Опарін

Опарін

Олександр Опарін у 2000 році на борту СРЗК "Темрюк" брав участь у рятувальній експедиції в Баренцевому морі на місці загибелі атомного підводного човна "Курськ"

7. Капітан 1 рангу Сомов Костянтин Юрійович;

нагороджений: кавалер трьох орденів "Мужності", медаль "За заслуги перед вітчизною 1 ступеня", медаль "За заслуги перед вітчизною 2 ступеня".

Сомов

Сомов

8. Капітан 2 рангу Авдонін Олександр Валерійович;

нагороджений: орден "Мужності", орден "За військові заслуги", медаль "Ушакова".

Авдонін

Авдонін

9. Капітан 2 рангу Данильченко Сергій Петрович;

нагороджений: орден "Мужності", медаль "За заслуги перед вітчизною 2 ступеня".

Данильченко

Данильченко

10. Капітан 2 рангу Соловйов Дмитро Олександрович;

нагороджений: медаль "За заслуги перед вітчизною 2 ступеня", медаль "За відвагу", медаль "Ушакова".

Соловйов

Соловйов

11. Підполковник м/с Васильєв Олександр Сергійович;

нагороджений: медаль "За заслуги перед вітчизною 2 ступеня", медаль "Суворова".

Васильєв

Васильєв

12. Капітан 3 рангу Кузьмін Віктор Сергійович;

нагороджений: медаль "Ушакова". Імовірно, пише Baza, Віктор - син Героя Росії контр-адмірала Сергія Кузьміна. В середині 90-х Сергія Вікторовича нагородили зіркою героя за плавання під льодовиками на Північному Полюсі.

Кузьмін

Кузьмін

13. Капітан 3 рангу Сухиничєв Володимир Геннадійович;

нагороджений: медаль "За відвагу".

Сухиничєв

Сухиничєв

14. Капітан-лейтенант Дубков Михайло Ігорович;

нагороджений відомчими медалями Міністерства оборони Російської Федерації.

Дубков

Дубков

"Моряки-підводники екіпажу науково-дослідного глибоководного апарату Військово-морського флоту Росії були справжніми патріотами Батьківщини, високими професіоналами, неодноразово відзначеними державними нагородами за виконання військового обов'язку і завдань вищого командування", – йдеться в повідомленні Міноборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, розкрилася правда про підводний човен "Лошарик". Його материнським судном є "Білгород", який обладнаний відомими ракетами "Посейдон".

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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Не надо чужое трогать. Никакого сочувствия. Бог не фраер, он курву метит. Все претензии к "сцарю"
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Тряяяяяхуууууу))))
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