Опубліковано переговори пілотів перед катастрофою Су-30 під Твер'ю

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Новини Росії
6,2 т.

  • Пілот повинен був зробити фотовистріл, але спрацювала гармата

  • У результаті у Су-30 відмовила гідросистема, екіпаж втратив керування

  • Передбачається, що НП сталася через технічну несправність

У Росії під час навчань збили Су-30

Перед катастрофою винищувача Су-30 під Твер'ю у пілотів Су-35 нібито випадково замість камери спрацювала гармата.

Про це стало відомо з переговорів екіпажів у момент інциденту, про які повідомив Telegram-канал "112". Спочатку пролунала команда "Вогонь". Після цього пілот Су-35 повинен був зробити фотовистріл, але в підсумку він збив винищувач.

"Повідомте, що трапилося?" – запитав пілот Су-30.

"У 348 спрацювала гармата на постріл", – почув він у відповідь.

Потім мовний інформатор Су-30 повідомив про відмову гідросистем літака і втрату управління, екіпаж ухвалив рішення про катапультування.

Розслідування інциденту триває. Розглядається версія, що причиною пострілу стала технічна несправність безпілотника, оскільки самі пілоти, як стверджується, діяли за інструкціями.

Опубліковано переговори пілотів перед катастрофою Су-30 під Твер'ю

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Тверській області (Росія) у вівторок, 22 вересня, розбився військовий винищувач Су-30. Катастрофа сталася під час проведення планового навчально-тренувального польоту.

Причиною катастрофи стала помилкова атака екіпажем Су-35, у мережі показали місце падіння винищувача.

Журналіст Юрій Бутусов зазначив, що збитий в РФ під час навчального повітряного бою винищувач Су-30 став ганьбою російської авіації, який увійде у світову історію.

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