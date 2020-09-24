Опубліковано переговори пілотів перед катастрофою Су-30 під Твер'ю
Пілот повинен був зробити фотовистріл, але спрацювала гармата
У результаті у Су-30 відмовила гідросистема, екіпаж втратив керування
Передбачається, що НП сталася через технічну несправність
Перед катастрофою винищувача Су-30 під Твер'ю у пілотів Су-35 нібито випадково замість камери спрацювала гармата.
Про це стало відомо з переговорів екіпажів у момент інциденту, про які повідомив Telegram-канал "112". Спочатку пролунала команда "Вогонь". Після цього пілот Су-35 повинен був зробити фотовистріл, але в підсумку він збив винищувач.
"Повідомте, що трапилося?" – запитав пілот Су-30.
"У 348 спрацювала гармата на постріл", – почув він у відповідь.
Потім мовний інформатор Су-30 повідомив про відмову гідросистем літака і втрату управління, екіпаж ухвалив рішення про катапультування.
Розслідування інциденту триває. Розглядається версія, що причиною пострілу стала технічна несправність безпілотника, оскільки самі пілоти, як стверджується, діяли за інструкціями.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Тверській області (Росія) у вівторок, 22 вересня, розбився військовий винищувач Су-30. Катастрофа сталася під час проведення планового навчально-тренувального польоту.
Причиною катастрофи стала помилкова атака екіпажем Су-35, у мережі показали місце падіння винищувача.
Журналіст Юрій Бутусов зазначив, що збитий в РФ під час навчального повітряного бою винищувач Су-30 став ганьбою російської авіації, який увійде у світову історію.