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15 листопада • оновлено в 19:09
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"Не хочеться вбивати": спливла переписка коханої професора-ката перед смертю

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Убита своїм співмешканцем, професором історії з Санкт-Петербурга Олегом Соколовим аспіратка Анастасія Єщенко за два роки до трагедії скаржилася подрузі, що "втрачає себе".

Підтверджуючу переписку дівчини з її сусідкою по студентському гуртожитку опублікував "Московський комсомолець" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що про роман із викладачем історії Соколовим Єщенко розповіла сусідці Євгенії Лук'яновій у січні 2015 року. Її батьки були не в курсі їх зв'язку з істориком, оскільки той був проти.

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Соколов вбив аспірантку: спливла переписка дівчини

Соколов вбив аспірантку: спливла переписка дівчини

У 2017 році вона зізналася, що почала відчувати напруженість у відносинах. Соколов на Новий рік поїхав до дітей, а Єщенко, як з'ясувалося, він забороняв із ними спілкуватися.

У травні 2019 року, за півроку до вбивства, Єщенко писала сусідці: "Вчора півдня боялася зателефонувати викладачеві. Голос тремтить. Так, я теж про це думаю. Бути чесним і робити щось для людей, а все інше. Все одно кінець у всіх один, і душа, не хочеться її вбивати".

"Не хочеться вбивати": спливла переписка коханої професора-ката перед смертю

Московський комсомолець

"Не хочеться вбивати": спливла переписка коханої професора-ката перед смертю

Московський комсомолець

"Не хочеться вбивати": спливла переписка коханої професора-ката перед смертю

Московський комсомолець

На думку подруги, Соколов дійсно любив Анастасію, однак їй потрібно було вчасно від нього піти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Місце
Росія Санкт-Петербург
Теги
Новини Росії вбивство
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Комментарии на сайте не модерированы
Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Может этот преподаватель помнит времена блокадного Ленинграда и его привычки .
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