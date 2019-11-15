"Не хочеться вбивати": спливла переписка коханої професора-ката перед смертю

Убита своїм співмешканцем, професором історії з Санкт-Петербурга Олегом Соколовим аспіратка Анастасія Єщенко за два роки до трагедії скаржилася подрузі, що "втрачає себе".

Підтверджуючу переписку дівчини з її сусідкою по студентському гуртожитку опублікував "Московський комсомолець" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що про роман із викладачем історії Соколовим Єщенко розповіла сусідці Євгенії Лук'яновій у січні 2015 року. Її батьки були не в курсі їх зв'язку з істориком, оскільки той був проти.

Соколов вбив аспірантку: спливла переписка дівчини

У 2017 році вона зізналася, що почала відчувати напруженість у відносинах. Соколов на Новий рік поїхав до дітей, а Єщенко, як з'ясувалося, він забороняв із ними спілкуватися.

У травні 2019 року, за півроку до вбивства, Єщенко писала сусідці: "Вчора півдня боялася зателефонувати викладачеві. Голос тремтить. Так, я теж про це думаю. Бути чесним і робити щось для людей, а все інше. Все одно кінець у всіх один, і душа, не хочеться її вбивати".

Московський комсомолець

Московський комсомолець

Московський комсомолець

На думку подруги, Соколов дійсно любив Анастасію, однак їй потрібно було вчасно від нього піти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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