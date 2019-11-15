"Не хочеться вбивати": спливла переписка коханої професора-ката перед смертю

Убита своїм співмешканцем, професором історії з Санкт-Петербурга Олегом Соколовим аспіратка Анастасія Єщенко за два роки до трагедії скаржилася подрузі, що "втрачає себе".
Підтверджуючу переписку дівчини з її сусідкою по студентському гуртожитку опублікував "Московський комсомолець" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Відзначається, що про роман із викладачем історії Соколовим Єщенко розповіла сусідці Євгенії Лук'яновій у січні 2015 року. Її батьки були не в курсі їх зв'язку з істориком, оскільки той був проти.
Соколов вбив аспірантку: спливла переписка дівчини
У 2017 році вона зізналася, що почала відчувати напруженість у відносинах. Соколов на Новий рік поїхав до дітей, а Єщенко, як з'ясувалося, він забороняв із ними спілкуватися.
У травні 2019 року, за півроку до вбивства, Єщенко писала сусідці: "Вчора півдня боялася зателефонувати викладачеві. Голос тремтить. Так, я теж про це думаю. Бути чесним і робити щось для людей, а все інше. Все одно кінець у всіх один, і душа, не хочеться її вбивати".
Московський комсомолець
Московський комсомолець
Московський комсомолець
На думку подруги, Соколов дійсно любив Анастасію, однак їй потрібно було вчасно від нього піти.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Викладача історії Олега Соколова затримали після того, як він спробував втопити у річці рюкзак з відрубаними жіночими руками.
На допиті Соколов розповів, що дівчину вбив з малокаліберного обрізу й сховав тіло у своєму будинку.
На наступний день вчений приймав у гостях друзів, але вони нічого не помітили. Після цього професор вирішив розчленувати труп.
Пізніше у мережу потрапило відео, на якому видно, як Соколов позбувався тіла вбитого ним студентки Єщенко.
Викладач з Пітера, якого підозрюють у жорстокому вбивстві своєї коханки, хотів стратити себе на очах туристів у Петропавлівській фортеці. Зробити це він мав намір в костюмі Наполеона.
Соколов стверджував, що вистрілив із гвинтівки у дівчину під час сварки через її ревнощі до його дітей коханого від попередніх шлюбів. Однак з'ясувалося, що смерть настала уві сні – о 2:00 ночі.
На суді, де обирали запобіжний захід, доцент розплакався і бився головою об стіну. Професор попросив його заарештувати, щоб не накласти на себе руки.
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