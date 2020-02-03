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3 лютого • оновлено в 20:45
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"Охлобистін і Прилепин повинні гавкати": адвокат оцінив нову партію

1.9т
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Російський адвокат Марк Фейгін заявив, що терорист "ДНР", письменник Захар Прилепин – "собака на повідку", яку Кремль використовує "в суто утилітарних цілях".

"Ніякого Прілепіна, Сігала, Самойлова, Охлобистіна ніколи до влади не пустять. Їх використовують в суто утилітарних цілях. Вони повинні гавкати з приводу і без приводу, а реальна влада перебуває у реальних дядьків, які сидять в Кремлі". Так адвокат прокоментував OBOZREVATEL "установчий з'їзд" громадського руху "За правду", що відбувся в Москві 1 лютого.

"Такий проект, безумовно, дозволений і узгоджений з адміністрацією президента", - зауважив він. На його думку, мова йде про "одну з "руськомировських субстанцій", мета якої полягає в тому, щоб "створити картинку оновлення системи". "Вони повинні зображати якусь політичну реальність, в якій є ще щось", – пояснив адвокат.

Володимир Путін, Захар Прилепин, Іван Охлобистін, колаж

Володимир Путін, Захар Прилепин, Іван Охлобистін, колаж

У цьому контексті він звернув увагу на суто театральний атрибут, присутній на "з'їзді". "На цьому "з'їзді" Прилепин розмовляв, прикріплений до детектора брехні, а якийсь дурник вибігав і оголошував: "Так-так, він говорить правду!" Фейгін також нагадав, що Прилепин має безпосереднє відношення до театру – він займає пост заступника художнього керівника МХАТ імені Горького.

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Таким чином, "з'їзд" "слід сприймати як чергову театральну постановку", – переконаний адвокат. "Публіка навколо влади зараз вся складається з таких придворних клоунів", – сказав він.

Нагадаємо, 1 лютого в Москві відбувся "установчий з'їзд" громадського руху "За правду", лідером якого є Захар Прилепин. Він заявив про створення "ополчення".

Як писав OBOZREVATEL, раніше терорист Прилепин накинувся на представників російської "ліберальної тусовки", до числа якої він зарахував музиканта Вадима Макаревича.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Вадим Самойлов Стівен Сігал Іван Охлобистін Захар Прилепин Марк Фейгін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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филя филя
филя филя
давненько этого клоуна видать не было. как его толя опустил так и исчез из экранов))
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Это тело не адвокат, его лицензии лишили. Или обоз не в теме? А главное: кого он защищал все получали по максимуму.
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Ку Алексей
Ку Алексей
Бурмистров Вадим, Фейгин - лучший адвокат мира и его окрестностей! Ему лицензия не нужна!
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