Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Оце вам і наддержава!" У Росії показали наслідки НП з радіацією, мережа в гніві

1.2т Читати матеріал російською

Постраждалих у результаті вибухів в Архангельській області (Росія) привезли в Москву в автомобілях, замотаних плівкою, через побоювання про підвищений рівень радіації в регіоні.

Підтверджуюче відео поширили в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У Москву доставили постраждалих із Сєвєродвінська. Водії реанімобілів одягнені в костюми хімзахисту, а машини – обмотані плівкою. Ох**кові наддержава, де медицина є тільки в Москві", – відреагував на те, що відбувається в Twitter блогер з ніком Голий Патріот.

Новини
Провалили випробування? З'ясувалися нові деталі вибуху на військовому полігоні в Росії

У Росії НП із радіацією

У Росії НП із радіацією

Telegram-канал Mash

Користувачі почали обговорювати НП в коментарях, обурившись катастрофічною ситуацією з медициною в регіонах Росії. Крім того, вони припустили, що на країну чекає новий Чорнобиль.

"Як до Європи хмара долетить, дізнаємося подробиці. З часів Чорнобиля вихідці з КПРС гуманнішими не стали", "Плівкою рятуються від всепроникної радіації? Вже краще відразу б білими простирадлами", "Дивимося серіал "Чорнобиль" онлайн", "Думаю, скоро вийде "Чорнобиль-2", – написали росіяни.

Також стало відомо про нові вибухи в Ачинську Красноярського краю, викликані блискавкою. В районі офіційно оголосили евакуацію.

"Оце вам і наддержава!" У Росії показали наслідки НП з радіацією, мережа в гніві
"Оце вам і наддержава!" У Росії показали наслідки НП з радіацією, мережа в гніві

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті вибуху в Архангельській області загинули дві особи, ще шість постраждали. Екстрені служби підтвердили перевищення радіаційного рівня в селищі Ненокс.

У мережі з'явилися тривожні фото з місця НП, які свідчать про підвищений рівень радіації.

Також у містах Архангельськ і Сєвжродвинськ жителі масово скупили йод через повідомлення про радіацію.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Теги
Новини Росії вибух
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
5
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...