"Оце вам і наддержава!" У Росії показали наслідки НП з радіацією, мережа в гніві

Постраждалих у результаті вибухів в Архангельській області (Росія) привезли в Москву в автомобілях, замотаних плівкою, через побоювання про підвищений рівень радіації в регіоні.

Підтверджуюче відео поширили в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У Москву доставили постраждалих із Сєвєродвінська. Водії реанімобілів одягнені в костюми хімзахисту, а машини – обмотані плівкою. Ох**кові наддержава, де медицина є тільки в Москві", – відреагував на те, що відбувається в Twitter блогер з ніком Голий Патріот.

У Росії НП із радіацією Telegram-канал Mash

Користувачі почали обговорювати НП в коментарях, обурившись катастрофічною ситуацією з медициною в регіонах Росії. Крім того, вони припустили, що на країну чекає новий Чорнобиль.

"Як до Європи хмара долетить, дізнаємося подробиці. З часів Чорнобиля вихідці з КПРС гуманнішими не стали", "Плівкою рятуються від всепроникної радіації? Вже краще відразу б білими простирадлами", "Дивимося серіал "Чорнобиль" онлайн", "Думаю, скоро вийде "Чорнобиль-2", – написали росіяни.

Також стало відомо про нові вибухи в Ачинську Красноярського краю, викликані блискавкою. В районі офіційно оголосили евакуацію.

У Москву доставили постраждалих з Северодвінську. Водії реанімобілів одягнені в костюми хімзахисту, а машини – обмотані плівкою.



Охуітельно наддержава, де медицина є тільки в Москві. pic.twitter.com/XBFJfz2tbw - Голий Патріот (@GolyDovolen) August 9, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті вибуху в Архангельській області загинули дві особи, ще шість постраждали. Екстрені служби підтвердили перевищення радіаційного рівня в селищі Ненокс.

У мережі з'явилися тривожні фото з місця НП, які свідчать про підвищений рівень радіації.

Також у містах Архангельськ і Сєвжродвинськ жителі масово скупили йод через повідомлення про радіацію.

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