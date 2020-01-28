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28 січня • оновлено в 14:06
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Оголошено тривогу: у небі над Росією трапилася НП з пасажирським літаком

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У небі над російським Новосибірськом трапилася екстрена ситуація з пасажирським літаком Embraer 170.

Про це повідомляє видання Е1. В аеропорту Толмачово оголосили тривогу – літак повернули в аеропорт вильоту.

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Літак рейсу E170SU прямував із Новосибірська до Єкатеринбурга. Після зльоту у нього відмовили закрилки.

Як стало відомо пізніше, літак здійснив аварійну посадку. За інформацією прокуратури, ніхто не постраждав.

У небі над РФ трапилася НП з пасажирським літаком

У небі над РФ трапилася НП з пасажирським літаком

Аеропорти світу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Ірані трапилася нова НП з пасажирським літаком. Він сів просто посеред вулиці.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Росія Новосибірськ
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фил филька
фил филька
зачем обос поднимает эту новость уже не первый раз? все уже закончилось
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