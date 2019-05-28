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Один підставив всіх: спливла несподівана інформація про загибель групи Дятлова

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Групу Дятлова, таємниче загиблу в 1959 році, могли вбити старателі через золото, яке знайшли студенти.

До такого висновку прийшов дослідник з Нижнього Тагілу Валентин Дегтерев в своєму блозі. Він вважає, що ключ до трагедії знаходиться в показаннях єдиного вцілілого учасника походу Юрія Юдіна.

"Я знайшов в його показаннях дуже серйозні недомовки, а можливо навіть навмисну брехню", – пише Дегтерев.

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За його словами, Юдін покинув групу Ігоря Дятлова 28 січня 1959 р. – у туриста заболіла нога. Він виїхав з селища на санях разом з працівником на прізвище Валюкявічус. Дегтерев вважає, що разом з Юдіним на санях відвезли цінний вантаж.

"Юра Юдін вивозить з покинутого селища золотий самородок (або золоті самородки). Які туристи (або він сам) випадково знайшли в хаті. Їх досить давно, сховали нелегальні старателі з числа місцевих жителів або зеків. Ямщик допомагає це золото реалізувати. Тут і з'ясовується, що золото було викрадено у місцевих. Юдін в лікарні, йому нічого не загрожує. Ямщик швидко їде, тому відповідати йому теж не довелося", - вважає дослідник.

Таємниця перевалу Дятлова

Таємниця перевалу Дятлова

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Туристи, які залишилися в горах, і стали жертвами нелегальних старателів, які вирішили, що студенти вкрали їх золото.

Саме через те, що в міліції отримали інформацію про те, що студенти знайшли в тайзі золото, групу Дятлова почали шукати раніше, ніж це було оголошено офіційно.

"У тайзі все замішано на золоті, грошах і хутрі. Так було завжди. Так є і сьогодні. Тому вам ще довго будуть розповідати казки, але ніхто і словом не обмовиться про те, що там сталося насправді", – підсумував Дегтерев.

Юрій Юдін в останні роки життя

Юрій Юдін в останні роки життя

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в справі про загибель туристів на перевалі Дятлова є ще один досить скандальний нюанс. Як виявилося, в 2016 році випадково стало відомо про визнання одного з місцевих жителів у вбивстві.

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Місце
Росія
Тег
перевал Дятлова
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