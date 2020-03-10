Президент Росії Володимир Путін керуватиме країною стільки, скільки захоче, в ролі президента, прем’єрміністра чи навіть голови партії.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав український журналіст Матвій Ганапольський, коментуючи рішення Держдуми обнулити президентський термін глави РФ після прийняття поправок до Конституції. За його словами, будь-який механізм змін передбачає "царювання Путіна аж до його смерті" (повний текст блогу читайте тут).

"Конституційний суд підтвердить правомірність обнулення президентських термінів і якщо Путін захоче вічно керувати Росією через механізм президенства, то у нього буде така можливість. Є й інші варіанти залишитись при владі. Він може бути головою поки що не дуже конституційної Держради, може бути головою уряду, головою партії "Единая Россия" чи якоїсь іншої партії. Щоб він не обрав, це буде механізм імені Путіна, його вічного царювання аж до смерті. Буде так, як йому захочеться", – запевнив журналіст.

Володимир Путін uazmi.net

При цьому, за його словами, якщо глава РФ більше не захоче бути при владі, то в Конституцію вноситься пункт про те, що колишні президенти стають сенаторами у Раді федерації і мають пожиттєву недоторканість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами російського політолога Валерія Соловя, згода лідера Росії Володимира Путіна на обнулення президентських термінів – це операція по прикриттю для подальшого трансферу влади.

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