"Обличчям по асфальту... Фашисти!" З'явилися відео знущань над протестувальниками в Москві

У мережі з'явилися кадри жорстокого затримання силовиками протестуючих в Москві.
На відео видно, як співробітники Росгвардії заламують всіх, хто йшов повз людей і пакують їх в автозаки.
"Росгвардійці кричать чоловікові: "Чому ви впираєтеся?!", при тому що він взагалі не впирається. Йому заламують руки, а потім, перевернувши догори дригом, забирають", — зазначено на Twitter-акаунті DW.
Очень жесткое задержание— DW на русском (@dw_russian) 27 июля 2019 г.
Росгвардейцы орут мужчине: "Почему вы упираетесь?!", при том что он вообще НЕ упирается. Ему заламывают руки, елозят лицом по асфальту и потом, перевернув вниз головой, уносят pic.twitter.com/alCdFDoOPa
"Силовики почали застосовувати кийки, одній людині розбили обличчя", — повідомляє кореспондент DW. Люди скандують: "Фашисти!"
❗️"Силовики начали применять дубинки, одному человеку разбили лицо", - сообщает корреспондент DW. Люди скандируют: "Фашисты!" pic.twitter.com/QpcYbUOfxk— DW на русском (@dw_russian) 27 июля 2019 г.
"До нас під'їхав автобус-автозак. Люди почали скандувати" Свободу! " і він поїхав", — пише наш кореспондент. Потім, правда, під'їхало ще два автозаки, в районі Брюсова провулка знову затримання
"К нам подъехал автобус-автозак. Люди начали скандировать "Свободу!" — и он уехал", — пишет наш корреспондент. Потом, правда, подъехало еще два автозака, в районе Брюсова переулка опять задержания pic.twitter.com/O4gVgndFFB— DW на русском (@dw_russian) 27 июля 2019 г.
"Ось так проходять затримання на Тверській в Москві. Людей обшукують і безцеремонно запихають в автозаки. У багатьох на обличчях читається нерозуміння того, в зв'язку з чим їх затримують (тільки подивіться на дідуся в блакитній сорочці!)", — зазначили журналісти.
Вот так проходят задержания на Тверской в Москве. Людей обыскивают и бесцеремонно запихивают в автозаки. У многих на лицах читается непонимание того, в связи с чем их задерживают (только посмотрите на дедушку в голубой рубашке!) pic.twitter.com/WNQytneWA1— DW на русском (@dw_russian) 27 июля 2019 г.
Вже є і перші постраждалі. Поліція розбила голову муніципальному депутату Олександрі Парушиній.
Олександра Парушіна
DW
Відзначимо, в суботу, 27 липня в Москві почався мітинг на підтримку опозиційних кандидатів в Московську міську думу. Ще до його офіційного початку силовики затримали десятки людей. За попередньою інформацією, поліція схопили більше 300 чоловік.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурзі (Росія) в середу, 24 липня, відбувся узгоджений з владою мітинг за чесні вибори.
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