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"Обличчям по асфальту... Фашисти!" З'явилися відео знущань над протестувальниками в Москві

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У мережі з'явилися кадри жорстокого затримання силовиками протестуючих в Москві.

На відео видно, як співробітники Росгвардії заламують всіх, хто йшов повз людей і пакують їх в автозаки.

"Росгвардійці кричать чоловікові: "Чому ви впираєтеся?!", при тому що він взагалі не впирається. Йому заламують руки, а потім, перевернувши догори дригом, забирають", — зазначено на Twitter-акаунті DW.

"Силовики почали застосовувати кийки, одній людині розбили обличчя", — повідомляє кореспондент DW. Люди скандують: "Фашисти!"

"До нас під'їхав автобус-автозак. Люди почали скандувати" Свободу! " і він поїхав", — пише наш кореспондент. Потім, правда, під'їхало ще два автозаки, в районі Брюсова провулка знову затримання

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"Ось так проходять затримання на Тверській в Москві. Людей обшукують і безцеремонно запихають в автозаки. У багатьох на обличчях читається нерозуміння того, в зв'язку з чим їх затримують (тільки подивіться на дідуся в блакитній сорочці!)", — зазначили журналісти.

Вже є і перші постраждалі. Поліція розбила голову муніципальному депутату Олександрі Парушиній.

Олександра Парушіна

Олександра Парушіна

DW

Відзначимо, в суботу, 27 липня в Москві почався мітинг на підтримку опозиційних кандидатів в Московську міську думу. Ще до його офіційного початку силовики затримали десятки людей. За попередньою інформацією, поліція схопили більше 300 чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурзі (Росія) в середу, 24 липня, відбувся узгоджений з владою мітинг за чесні вибори.

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Росія Москва
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
да,лучше коктейли молотова
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Из рядовых выборов кому-то надо сделать кровавую баню. Но пороха явно мало и постоянно не получается. а какая была бы картинка для западных сми! Путин - монстр, калечит и убивает невинных протестующих, как делали это диктаторы в Ираке, Сирии, Ливии! срочно надо бомбить Москву, бить русских - спасать Россию!
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Данилов Андрей, головку твою не здоровую не плохо было бы и "разбомбить". Зачем сняли с выборов всю не системную оппозицию??? Или ты будешь повторять брехню про фальшивые подписи? Что это вообще за у.блюдочные муниципальные фильтры???
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Кравченко Александр
Кравченко Александр
Данилов Андрей, у тебя по ходу клинический случай. Тебе к психиатру, или сначала к наркологу.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Все несакционированные митинги санкционируют в Госдепе США,
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Овчинников Михаил
Овчинников Михаил
Данилов Андрей, у нас в городе предлогал и деньги. За поездку в Москву на митинги
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