"Обличчям по асфальту... Фашисти!" З'явилися відео знущань над протестувальниками в Москві

У мережі з'явилися кадри жорстокого затримання силовиками протестуючих в Москві.

На відео видно, як співробітники Росгвардії заламують всіх, хто йшов повз людей і пакують їх в автозаки.

"Росгвардійці кричать чоловікові: "Чому ви впираєтеся?!", при тому що він взагалі не впирається. Йому заламують руки, а потім, перевернувши догори дригом, забирають", — зазначено на Twitter-акаунті DW.

Очень жесткое задержание



Росгвардейцы орут мужчине: "Почему вы упираетесь?!", при том что он вообще НЕ упирается. Ему заламывают руки, елозят лицом по асфальту и потом, перевернув вниз головой, уносят pic.twitter.com/alCdFDoOPa — DW на русском (@dw_russian) 27 июля 2019 г.

"Силовики почали застосовувати кийки, одній людині розбили обличчя", — повідомляє кореспондент DW. Люди скандують: "Фашисти!"

"До нас під'їхав автобус-автозак. Люди почали скандувати" Свободу! " і він поїхав", — пише наш кореспондент. Потім, правда, під'їхало ще два автозаки, в районі Брюсова провулка знову затримання

"Ось так проходять затримання на Тверській в Москві. Людей обшукують і безцеремонно запихають в автозаки. У багатьох на обличчях читається нерозуміння того, в зв'язку з чим їх затримують (тільки подивіться на дідуся в блакитній сорочці!)", — зазначили журналісти.

Вот так проходят задержания на Тверской в Москве. Людей обыскивают и бесцеремонно запихивают в автозаки. У многих на лицах читается непонимание того, в связи с чем их задерживают (только посмотрите на дедушку в голубой рубашке!) pic.twitter.com/WNQytneWA1 — DW на русском (@dw_russian) 27 июля 2019 г.

Вже є і перші постраждалі. Поліція розбила голову муніципальному депутату Олександрі Парушиній.

Олександра Парушіна DW

Відзначимо, в суботу, 27 липня в Москві почався мітинг на підтримку опозиційних кандидатів в Московську міську думу. Ще до його офіційного початку силовики затримали десятки людей. За попередньою інформацією, поліція схопили більше 300 чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурзі (Росія) в середу, 24 липня, відбувся узгоджений з владою мітинг за чесні вибори.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.