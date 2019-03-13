"Ну що, не хочеш кусатися?" Росіянин задавив вовка і познущався над ним, у мережі обурені. Відео 18+

Чоловік на Уралі похвалився тим, що вистежив зграю вовків і задавив одного з хижаків снігоходом, а потім бив його по морді.

На кадрах, знятих горе-мисливцем, видно вовка, якого буквально придавило машиною. Тварина скалиться, але не може чинити опір і не намагається вибратися (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини. Увага! Кадри містять насильство, 18+).

"Подивіться, що у нас тут є", — хвалиться чоловік, знімаючи покалічену тварину. — "Ну що, друже, не хочеш кусатися?" — ятрить мисливець, тицяючи в морду вовка відірваним від снігохода бампером. "Бампер зірвав вовк", — пояснює чоловік. Ролик закінчується словами мисливця: "Ну що, з перемогою нас".

Поранений вовк

Після того, як він опублікував відео зі знущанням над дикою твариною, на нього з різкою критикою накинулися користувачі.

"Слабо йому в сутичці один на один із вовком, а не на тракторі тиснути тварину?", "Тебе б під снігохід", "Навіщо так мучити тварину? Візьми рушницю і полюй скільки влізе", "Шкода вовчика", — пишуть одні користувачі.

Однак знайшлися і ті, хто підтримав мисливця.

"Придурки, які вовчика жаліють, мабуть не знають, як це, коли така мила скотинка розірве собак у дворі і кишки недоїдені залишить там само", "Їх у селах все життя давлять і луплять. Раніше гроші давали, а зараз за декілька штук ліцензію дають на лося", — пишуть вони.

Новини У Запорізькій області на людей напав вовк

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібне ставлення до диких тварин у Росії не рідкість. Так, раніше людей обурило, як вахтовики на "Уралах" задавили бурого ведмедя, а потім добили тварину ломом.

А на острові Врангеля в Росії кухар згодував білій ведмедиці фаєр, який та прийняла за ласощі.

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