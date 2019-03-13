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"Ну що, не хочеш кусатися?" Росіянин задавив вовка і познущався над ним, у мережі обурені. Відео 18+

4.3тЧитати матеріал російською

Чоловік на Уралі похвалився тим, що вистежив зграю вовків і задавив одного з хижаків снігоходом, а потім бив його по морді.

На кадрах, знятих горе-мисливцем, видно вовка, якого буквально придавило машиною. Тварина скалиться, але не може чинити опір і не намагається вибратися (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини. Увага! Кадри містять насильство, 18+).

"Подивіться, що у нас тут є", — хвалиться чоловік, знімаючи покалічену тварину. — "Ну що, друже, не хочеш кусатися?" — ятрить мисливець, тицяючи в морду вовка відірваним від снігохода бампером. "Бампер зірвав вовк", — пояснює чоловік. Ролик закінчується словами мисливця: "Ну що, з перемогою нас".

Поранений вовк

Поранений вовк

Після того, як він опублікував відео зі знущанням над дикою твариною, на нього з різкою критикою накинулися користувачі.

"Слабо йому в сутичці один на один із вовком, а не на тракторі тиснути тварину?", "Тебе б під снігохід", "Навіщо так мучити тварину? Візьми рушницю і полюй скільки влізе", "Шкода вовчика", — пишуть одні користувачі.

Однак знайшлися і ті, хто підтримав мисливця.

"Придурки, які вовчика жаліють, мабуть не знають, як це, коли така мила скотинка розірве собак у дворі і кишки недоїдені залишить там само", "Їх у селах все життя давлять і луплять. Раніше гроші давали, а зараз за декілька штук ліцензію дають на лося", — пишуть вони.

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У Запорізькій області на людей напав вовк

"Ну що, не хочеш кусатися?" Росіянин задавив вовка і познущався над ним, у мережі обурені. Відео 18+

"Ну що, не хочеш кусатися?" Росіянин задавив вовка і познущався над ним, у мережі обурені. Відео 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібне ставлення до диких тварин у Росії не рідкість. Так, раніше людей обурило, як вахтовики на "Уралах" задавили бурого ведмедя, а потім добили тварину ломом.

А на острові Врангеля в Росії кухар згодував білій ведмедиці фаєр, який та прийняла за ласощі.

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Місце
Росія
Тег
шкуродер
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Писаренко Сергей
Писаренко Сергей
Это роССия!!! Что тут можно сказать?? И так всё ясно! НЕ ЛЮДИ!! НЕ ЛЮДИ!!!
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Совсем кацапские твари оскотинились! Издеваться над раненым животным может только полный имбецил!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Снова "жыды кляти слонятко замучылы"? :-)))
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Medved George
Medved George
Трубицын Александр, Заткнись животное!
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