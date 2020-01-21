Новий прем'єр Путіна сформував Кабмін: названі імена

У вівторок, 21 січня, новопризначений прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін сформував свій уряд.
Про це свідчать укази глави держави (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Першим віцепрем'єром РФ призначений радник президента з економіки Андрій Бєлоусов. Віцепрем'єри – Дмитро Григоренко, Юрій Трутнєв, Вікторія Абрамченко, Юрій Борисов, Тетяна Голікова, Олексій Оверчук, Марат Хуснуллін, Дмитро Чернишенко.
Нові міністри
Сергій Шойгу – міністр оборони;
Сергій Лавров – міністр закордонних справ;
Володимир Колокольцев – міністр внутрішніх справ;
Ольга Любимова – міністерка культури (екскерівниця департаменту кінематографії);
Олександр Новак – міністр енергетики;
Євген Дітріх – міністр транспорту;
Денис Мантуров – міністр промисловості і торгівлі;
Максут Шадаєв – міністр зв'язку (колишній віцепрезидент "Ростелекома" з цифрових платформ);
Дмитро Кобилкін – міністр природних ресурсів і екології;
Максим Решетніков – міністр економічного розвитку (колишній губернатор Пермського краю);
Антон Котятков – міністр праці (колишній заступник міністра фінансів);
Євген Зінич – міністр з надзвичайних ситуацій;
Костянтин Чуйченко міністр юстиції (колишній віцепрем'єр);
Антон Силуанов – міністр фінансів;
Валерій Фальков – міністр науки і вищої освіти (ректор Тюменського державного університету);
Олександр Козлов – міністр розвитку Далекого Сходу і Арктики.
Новий уряд Росії
ПУЛ N3
Новий уряд Росії
ПУЛ N3
Новий уряд Росії
ПУЛ N3
Новий уряд Росії
ПУЛ N3
Новий уряд Росії
The Bell
В уряді лише 2 жінки – Голікова і Любимова.
Голікова стала віцепрем'єркою
ТАСС
Любимова стала міністеркою культури
РБК
Владимир Путин провел встречу с новыми кандидатами в кабинет министров pic.twitter.com/TNcqPjnWZu— РБК (@ru_rbc) January 21, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Російський прем'єр-міністр Медведєв заявив про відставку після послання президента Володимира Путіна до Федеральних зборів 15 січня. Президент зібрався запропонувати йому посаду заступника голови Радбезу РФ.
Разом із Медведєвим у відставку пішов увесь Кабінет міністрів.
Путін подав на розгляд парламенту кандидатуру нового глави уряду РФ – керівника ФПС Михайла Мішустіна. Держдума його затвердила.
OBOZREVATEL дізнався факти з біографії російського чиновника: він виявився улюбленцем рупорів Кремля, має схожі захоплення із Путіним і володіє багатомільйонними статками.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.