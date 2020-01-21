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21 січня • оновлено в 20:44
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Новий прем'єр Путіна сформував Кабмін: названі імена

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У вівторок, 21 січня, новопризначений прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін сформував свій уряд.

Про це свідчать укази глави держави (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Першим віцепрем'єром РФ призначений радник президента з економіки Андрій Бєлоусов. Віцепрем'єри – Дмитро Григоренко, Юрій Трутнєв, Вікторія Абрамченко, Юрій Борисов, Тетяна Голікова, Олексій Оверчук, Марат Хуснуллін, Дмитро Чернишенко.

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Новий прем'єр Путіна сформував Кабмін: названі імена

Нові міністри

  • Сергій Шойгу – міністр оборони;

  • Сергій Лавров – міністр закордонних справ;

  • Володимир Колокольцев – міністр внутрішніх справ;

  • Ольга Любимова – міністерка культури (екскерівниця департаменту кінематографії);

  • Олександр Новак – міністр енергетики;

  • Євген Дітріх – міністр транспорту;

  • Денис Мантуров – міністр промисловості і торгівлі;

  • Максут Шадаєв – міністр зв'язку (колишній віцепрезидент "Ростелекома" з цифрових платформ);

  • Дмитро Кобилкін – міністр природних ресурсів і екології;

  • Максим Решетніков – міністр економічного розвитку (колишній губернатор Пермського краю);

  • Антон Котятков – міністр праці (колишній заступник міністра фінансів);

  • Євген Зінич – міністр з надзвичайних ситуацій;

  • Костянтин Чуйченко міністр юстиції (колишній віцепрем'єр);

  • Антон Силуанов – міністр фінансів;

  • Валерій Фальков – міністр науки і вищої освіти (ректор Тюменського державного університету);

  • Олександр Козлов – міністр розвитку Далекого Сходу і Арктики.

Новий уряд Росії

Новий уряд Росії

ПУЛ N3

Новий уряд Росії

Новий уряд Росії

ПУЛ N3

Новий уряд Росії

Новий уряд Росії

ПУЛ N3

Новий уряд Росії

Новий уряд Росії

ПУЛ N3

Новий уряд Росії

Новий уряд Росії

The Bell

Новий прем'єр Путіна сформував Кабмін: названі імена
Новий прем'єр Путіна сформував Кабмін: названі імена

В уряді лише 2 жінки – Голікова і Любимова.

Голікова стала віцепрем'єркою

Голікова стала віцепрем'єркою

ТАСС

Любимова стала міністеркою культури

Любимова стала міністеркою культури

РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російський прем'єр-міністр Медведєв заявив про відставку після послання президента Володимира Путіна до Федеральних зборів 15 січня. Президент зібрався запропонувати йому посаду заступника голови Радбезу РФ.

  • Разом із Медведєвим у відставку пішов увесь Кабінет міністрів.

  • Путін подав на розгляд парламенту кандидатуру нового глави уряду РФ – керівника ФПС Михайла Мішустіна. Держдума його затвердила.

  • OBOZREVATEL дізнався факти з біографії російського чиновника: він виявився улюбленцем рупорів Кремля, має схожі захоплення із Путіним і володіє багатомільйонними статками.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Михайло Мішустін Володимир Путін Сергій Шойгу Сергій Лавров
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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