Новий прем'єр Путіна сформував Кабмін: названі імена

У вівторок, 21 січня, новопризначений прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін сформував свій уряд.

Про це свідчать укази глави держави (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Першим віцепрем'єром РФ призначений радник президента з економіки Андрій Бєлоусов. Віцепрем'єри – Дмитро Григоренко, Юрій Трутнєв, Вікторія Абрамченко, Юрій Борисов, Тетяна Голікова, Олексій Оверчук, Марат Хуснуллін, Дмитро Чернишенко.

Нові міністри

Сергій Шойгу – міністр оборони;

Сергій Лавров – міністр закордонних справ;

Володимир Колокольцев – міністр внутрішніх справ;

Ольга Любимова – міністерка культури (екскерівниця департаменту кінематографії);

Олександр Новак – міністр енергетики;

Євген Дітріх – міністр транспорту;

Денис Мантуров – міністр промисловості і торгівлі;

Максут Шадаєв – міністр зв'язку (колишній віцепрезидент "Ростелекома" з цифрових платформ);

Дмитро Кобилкін – міністр природних ресурсів і екології;

Максим Решетніков – міністр економічного розвитку (колишній губернатор Пермського краю);

Антон Котятков – міністр праці (колишній заступник міністра фінансів);

Євген Зінич – міністр з надзвичайних ситуацій;

Костянтин Чуйченко міністр юстиції (колишній віцепрем'єр);

Антон Силуанов – міністр фінансів;

Валерій Фальков – міністр науки і вищої освіти (ректор Тюменського державного університету);

Олександр Козлов – міністр розвитку Далекого Сходу і Арктики.

Новий уряд Росії ПУЛ N3

Новий уряд Росії ПУЛ N3

Новий уряд Росії ПУЛ N3

Новий уряд Росії ПУЛ N3

Новий уряд Росії The Bell

В уряді лише 2 жінки – Голікова і Любимова.

Голікова стала віцепрем'єркою ТАСС

Любимова стала міністеркою культури РБК

Владимир Путин провел встречу с новыми кандидатами в кабинет министров pic.twitter.com/TNcqPjnWZu — РБК (@ru_rbc) January 21, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російський прем'єр-міністр Медведєв заявив про відставку після послання президента Володимира Путіна до Федеральних зборів 15 січня. Президент зібрався запропонувати йому посаду заступника голови Радбезу РФ.

Разом із Медведєвим у відставку пішов увесь Кабінет міністрів.

Путін подав на розгляд парламенту кандидатуру нового глави уряду РФ – керівника ФПС Михайла Мішустіна. Держдума його затвердила.

OBOZREVATEL дізнався факти з біографії російського чиновника: він виявився улюбленцем рупорів Кремля, має схожі захоплення із Путіним і володіє багатомільйонними статками.

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