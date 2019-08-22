Новий безпілотник Путіна: стало відомо, наскільки він небезпечний

Ударний безпілотник Altius-U, який розробляється в Росії, може використовуватися для розвідки і для нанесення вогневих ударів.

"Перш за все, це розвідник. Цей безпілотник буде бачити", як мінімум, на 500-1000 кілометрів". Про це OBOZREVATEL розповів військовий експерт Олег Жданов.

Він не виключив, що нова розробка може бути застосована проти української армії під час війни на Донбасі. "Але це поки що розробки, випробування. Щонайменше, років зо три вони будуть його відшліфовувати", – переконаний експерт.

За його словами, Україна не може похвалитися подібним озброєнням, але може його купити. Водночас Жданов зауважив: подібний американський ударний безпілотник RQ-4 Global Hawk коштує близько 100 мільйонів доларів.

Безпілотник Altius-U https://defpost.com

На думку експерта, сам факт такої розробки в Росії свідчить про те, що "РФ намагається модернізувати свої збройні сили, розвиває їх і вкладає великі гроші в цю справу".

"Країна настільки мілітаризована, що гасло "Все для фронту, все для перемоги" – це головне гасло. Вони будуть голодувати, але на армію, на війну вони віддадуть усе", – констатував експерт.

Нагадаємо, в Міноборони РФ показали відео першого польоту ударного безпілотника Altius-U. Тривалість польоту склала 32 хвилини, висота – 800 метрів.

Як писав OBOZREVATEL, радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив: Росія розробляє гіперзвукову зброю, грунтуючись на технологіях, які вона вкрала у США. На його думку, цю версію підтвердив вибух на військовому полігоні під Сєвєродвінськом.

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