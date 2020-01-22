"Ноги обпечені, шкіра злізла": з'явилася страшна розповідь про росіян, які живцем зварилися у хостелі

Адміністраторка хостелу в російській Пермі, де постояльці ошпарилися насмерть окропом, розповіла подробиці тієї страшної ночі.

Відео показав Telegram-канал Life SHOT. Жінка саме була на робочому місці, коли до неї підійшов один із клієнтів і повідомив, що в їхньому номері тече вода. Разом вони пішли подивитися, в чому справа, і тут жінка побачила, що коридором ринув окріп і люди вже благали про допомогу.

У Росії в готелі люди заживо зварилися в окропі Скріншот із відео

"Я обернулася, крикнула їм: "Бережіть ноги!". І побігла викликати аварійку", – каже адміністраторка.

Далі, розповідає жінка, почало відбуватися справжнє пекло. "Люди вже бігли по воді. Її було дуже багато. Ноги у них були обварені, шкіра злізла..." – згадує працівниця хостелу.

Вона описала, як подружня пара вибігла, несучи на руках дитину. Її якраз врятувала адміністраторка, батьки вже не змогли дістатися до дверей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на вулиці Антоновича, 174 прорвало тепломережу. У результаті НП трапився підрив асфальтового покриття, а також потоп у ТРЦ Ocean Plaza. Люди отримали опіки.

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