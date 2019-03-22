Украинскому политзаключённому Павлу Грибу российский суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор - 6 лет лишения свободы.
Несмотря на свой юный возраст - Павлу всего 20, он очень нездоровый человек с врождёнными заболеваниями.
Многие знают его историю. Он переписывался с девушкой из России и они договорились встретиться. На тот момент уже были сфабрикованы уголовные дела против Николая Карпюка, Олега Сенцова и ряда других украинских политзаключённых.
Поэтому, договорившись с этой девушкой о встрече, Павел не стал ехать в Россию. Они договорились встретиться в Гомеле Республики Беларусь.
Именно там при попустительстве властей Беларуси он был выкраден сотрудниками ФСБ.
Павел Гриб
Радио Свобода
Впоследствии стало очевидно, что эта девушка была приманкой. И ещё неизвестно, сколько молодых украинцев могли попасться на эту удочку ФСБ.
Сразу после похищения Павла подвергли избиениям и пыткам. Например, привязывали к его рукам гири и т.д.
Целью оперативников ФСБ было получение от Павла признательных показаний в том, что он якобы убеждал эту девушку совершить теракт в Сочи.
В дальнейшем Павла держали в следственных изоляторах Краснодара и Ростова.
Несмотря на диагнозы, препятствующие его содержанию под стражей, российские суды исправно продлевали ему время нахождения в тюрьме. Следствие и суды отказывали в предоставлении ему надлежащей медицинской помощи и не давали разрешение на допуск к нему специалистов-медиков, в том числе врача, который наблюдал Павла с детства.
Иначе чем намеренным издевательством над нездоровым молодым человеком такое обращение назвать нельзя.
Следствие и суд прошли ровно так же, как и десятки других дел в отношении украинских политзаключённых. Никакие доводы защиты не принимались во внимание, напротив, позиция обвинения легла в основу приговора.
Павлу выписали 6 лет колонии. В ответ он сразу объявил о начале бессрочной голодовки.
Учитывая состояние его здоровья, такой приговор может стать для него смертным приговором.
Очень надеюсь, что Павел сможет это все выдержать. Очень надеюсь, что все, кто причастен к захватам и фабрикациям дел в отношении украинских политзаключённых и военнопленных понесёт за это ответственность.
Свободу украинским политзаключённым!
Свободу украинским военнопленным!
Свободу Павлу Грибу!
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