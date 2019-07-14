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"Нічим дихати!" Місто в Росії спіткало екологічне лихо. Фото і відео

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У Красноярську (Росія) через масштабні лісові пожежі місто затягнуло густим їдким димом, а в повітрі зафіксували перевищення шкідливих речовин.

Про це повідомляє прес-служба ГУ МНС у Красноярському краї (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що на території регіону спалахнули 85 лісових пожеж. У чотирьох районах було виявлено 217 термічно активних точок.

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Смог у Красноярську

Смог у Красноярську

ngs24.ru

Смог у Красноярську

Смог у Красноярську

ngs24.ru

Смог у Красноярську

Смог у Красноярську

ngs24.ru

Смог у Красноярську

Смог у Красноярську

ngs24.ru

У результаті, за даними крайового управління Росспоживнагляду, вміст завислих часток фракції РМ2,5 (дрібнодисперсні частинки розміром не більше 2,5 мікрометра, які негативно впливають на органи дихання) в повітрі перевищила гігієнічний норматив у 1,6 рази.

Медики попередили, що дим від пожеж найбільш небезпечний для людей, які страждають захворюваннями дихальних шляхів, маленьких дітей, вагітних жінок. У такій ситуації вони не рекомендують виходити без особливої потреби на вулицю, а ранок і день проводити в добре кондиціонованому приміщенні, пити більше води, носити одяг, який продувається.

Смог у Красноярську

Смог у Красноярську

ngs24.ru

Смог у Красноярську

Смог у Красноярську

ngs24.ru

Смог у Красноярську

Смог у Красноярську

ngs24.ru

Смог у Красноярську

Смог у Красноярську

ngs24.ru

Смог у Красноярську

Смог у Красноярську

ngs24.ru

Смог у Красноярську

Смог у Красноярську

ngs24.ru

Смог у Красноярську

Смог у Красноярську

ngs24.ru

#problems

Публікація від @ l1z.zy

# красноярськ # серпанок

Публікація від Norwegian fly (@norwegian_fly)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії через спеку загострилася ситуація з лісовими пожежами. Їх площа станом на 17 червня досягла 9 тисяч гектарів.

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Тег
Новини Росії
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Артеллерист Моня
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Сало Уронили
Сало Уронили
"Нечем дышать!" Город в России накрыл едкий смог. Фото и видео ,запах.:)-
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