"Нічим дихати!" Місто в Росії спіткало екологічне лихо. Фото і відео

У Красноярську (Росія) через масштабні лісові пожежі місто затягнуло густим їдким димом, а в повітрі зафіксували перевищення шкідливих речовин.

Про це повідомляє прес-служба ГУ МНС у Красноярському краї (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що на території регіону спалахнули 85 лісових пожеж. У чотирьох районах було виявлено 217 термічно активних точок.

Смог у Красноярську ngs24.ru

Смог у Красноярську ngs24.ru

Смог у Красноярську ngs24.ru

Смог у Красноярську ngs24.ru

У результаті, за даними крайового управління Росспоживнагляду, вміст завислих часток фракції РМ2,5 (дрібнодисперсні частинки розміром не більше 2,5 мікрометра, які негативно впливають на органи дихання) в повітрі перевищила гігієнічний норматив у 1,6 рази.

Медики попередили, що дим від пожеж найбільш небезпечний для людей, які страждають захворюваннями дихальних шляхів, маленьких дітей, вагітних жінок. У такій ситуації вони не рекомендують виходити без особливої потреби на вулицю, а ранок і день проводити в добре кондиціонованому приміщенні, пити більше води, носити одяг, який продувається.

Смог у Красноярську ngs24.ru

Смог у Красноярську ngs24.ru

Смог у Красноярську ngs24.ru

Смог у Красноярську ngs24.ru

Смог у Красноярську ngs24.ru

Смог у Красноярську ngs24.ru

Смог у Красноярську ngs24.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії через спеку загострилася ситуація з лісовими пожежами. Їх площа станом на 17 червня досягла 9 тисяч гектарів.

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