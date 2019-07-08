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NewsOne скасував телеміст з Росією: пропагандисти дали зухвалу відповідь

8.3тЧитати матеріал російською

Пропагандистський телеканал "Росія 1" не побачив підстав для скасування телемосту з ТВ-каналом NewsOne.

Про це РІА "Новости" повідомили в прес-службі ВДТРК.

"У ВДТРК немає ніяких підстав скасовувати телеміст", – йдеться в повідомленні.

При цьому російська медіакомпанія запропонувала замість телемосту з Newsone провести програму "Треба поговорити" в московській студії 12 липня.

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Нагадаємо, що телеканал NewsOne раптово скасував телеміст з Росією, який був запланований на 12 липня, і заявив про тиск.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".

Від президента Володимира Зеленського вже зажадали відреагувати на анонсований телеміст між Росією і Україною.

Телеканал Росія 1

Телеканал Росія 1

baltnews.lt

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав відмовитися підконтрольний Віктор Медведчук телеканал від телемосту з російськими пропагандистами.

Партія "Голос" українського музиканта Святослава Вакарчука засудила телеміст з російськими пропагандистами, що влаштовується підконтрольним Віктору Медведчуку телеканалом NewsOne.

Також українська журналістка Яніна Соколова жорстко розгромила телеканал NewsOne за план провести телеміст з пропагандистським російським "Росія 1".

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Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Тег
пропаганда
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
По уровню свободы слова Украина стремительно догоняет КНДР. Или уже догнала?
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Rabinovich Alexander, перегнала! в КНДР порядок есть.
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Махно Володимир
Махно Володимир
с россией общаться, себя не уважать! много чести с ними говорить! пусть шавки русские идут лесом.
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Махно Володимир, а уж как вы нас поимели, когда назанимались на 87% от ВВП!
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Махно Володимир, ну так откажитесь, гордо, от транзита российского газа!
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Фашики обещали порезать журналистов,которые будут вести этот телемост.Поэтому его отменили.Лохтократия на деле.
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Махно Володимир
Махно Володимир
Сафиуллин Дамир, ну нормально. порезать так порезать! с вами только вашими методами и нужно бороться. цивилизованные методы это не для вас!
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