NewsOne скасував телеміст з Росією: пропагандисти дали зухвалу відповідь

Пропагандистський телеканал "Росія 1" не побачив підстав для скасування телемосту з ТВ-каналом NewsOne.

Про це РІА "Новости" повідомили в прес-службі ВДТРК.

"У ВДТРК немає ніяких підстав скасовувати телеміст", – йдеться в повідомленні.

При цьому російська медіакомпанія запропонувала замість телемосту з Newsone провести програму "Треба поговорити" в московській студії 12 липня.

Нагадаємо, що телеканал NewsOne раптово скасував телеміст з Росією, який був запланований на 12 липня, і заявив про тиск.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".

Від президента Володимира Зеленського вже зажадали відреагувати на анонсований телеміст між Росією і Україною.

Телеканал Росія 1 baltnews.lt

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав відмовитися підконтрольний Віктор Медведчук телеканал від телемосту з російськими пропагандистами.

Партія "Голос" українського музиканта Святослава Вакарчука засудила телеміст з російськими пропагандистами, що влаштовується підконтрольним Віктору Медведчуку телеканалом NewsOne.

Також українська журналістка Яніна Соколова жорстко розгромила телеканал NewsOne за план провести телеміст з пропагандистським російським "Росія 1".

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