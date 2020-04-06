"Чекає доля Придністров'я": Невзоров розповів, коли Путін відмовиться від Донбасу

Російський журналіст Олександр Невзоров висловив думку, що щойно Донбас перестане бути потрібним Україні, він тут же перестане бути потрібним Росії.

Про це він розповів у інтерв'ю Дмитру Гордону, передає "Гордон". За словами Невзорова, все, що Росія робить з Донбасом – це винятково від бажання подратувати. У той же час, на його переконання, Україна не зможе відмовити від цієї території.

"Тому що Зеленський – він же ранимий. І він, може бути, це розуміє, але йому ніколи не дозволять опустити руки ті сили, які теж в Україні досить впливові і значущі. Вони від нього будуть весь час вимагати дій щодо Донбасу", – зазначив Невзоров.

Журналіст підкреслив, що чиновникам для бездіяльності потрібна велика політична воля, якої у президента України Володимира Зеленського, як у юного політика, немає.

"Ми ж бачимо сліди молока на вустах. І ми до цього ставимося з симпатією і розумінням. Ми розуміємо, що нічого іншого історія на цей момент не могла запропонувати Україні, це те, що треба. Але молоко-то помітно. Потрібно було б проявити з Донбасом небачену, неймовірну витримку. І як тільки вона була б проявлена, Росія негайно б цю іграшку, цих кримінальників забула б, наплювала б і викинула", – сказав він.

На його думку, доля Донбасу – стати "Придністров'ям-2".

"Депресивний, розорений, розгромлений регіон, у якого був якийсь романтичний період для одних, для других він був періодом приниження, болю і крові. Доля Придністров'я ... Ми чуємо дзвін їх пластмасових грошей, які вони використовують для внутрішніх платежів. Ми розуміємо, що у людей, які там живуть, ні надій, ні перспектив немає. І що вони все одно підуть назад до Молдови. Це говорю тобі я, герой Придністровської війни", – сказав Невзоров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Невзоров порівняв переговори президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна в "нормандському форматі" із зустріччю "кролика і удава".

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