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6 квітня • оновлено в 17:36
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Невзоров розповів, коли Путін відмовиться від Донбасу

4.6т
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Російський журналіст Олександр Невзоров висловив думку, що щойно Донбас перестане бути потрібним Україні, він тут же перестане бути потрібним Росії.

Про це він розповів у інтерв'ю Дмитру Гордону, передає "Гордон". За словами Невзорова, все, що Росія робить з Донбасом – це винятково від бажання подратувати. У той же час, на його переконання, Україна не зможе відмовити від цієї території.

"Тому що Зеленський – він же ранимий. І він, може бути, це розуміє, але йому ніколи не дозволять опустити руки ті сили, які теж в Україні досить впливові і значущі. Вони від нього будуть весь час вимагати дій щодо Донбасу", – зазначив Невзоров.

"Чекає доля Придністров'я": Невзоров розповів, коли Путін відмовиться від Донбасу

Журналіст підкреслив, що чиновникам для бездіяльності потрібна велика політична воля, якої у президента України Володимира Зеленського, як у юного політика, немає.

"Ми ж бачимо сліди молока на вустах. І ми до цього ставимося з симпатією і розумінням. Ми розуміємо, що нічого іншого історія на цей момент не могла запропонувати Україні, це те, що треба. Але молоко-то помітно. Потрібно було б проявити з Донбасом небачену, неймовірну витримку. І як тільки вона була б проявлена, Росія негайно б цю іграшку, цих кримінальників забула б, наплювала б і викинула", – сказав він.

На його думку, доля Донбасу – стати "Придністров'ям-2".

"Депресивний, розорений, розгромлений регіон, у якого був якийсь романтичний період для одних, для других він був періодом приниження, болю і крові. Доля Придністров'я ... Ми чуємо дзвін їх пластмасових грошей, які вони використовують для внутрішніх платежів. Ми розуміємо, що у людей, які там живуть, ні надій, ні перспектив немає. І що вони все одно підуть назад до Молдови. Це говорю тобі я, герой Придністровської війни", – сказав Невзоров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Невзоров порівняв переговори президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна в "нормандському форматі" із зустріччю "кролика і удава".

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Олександр Невзоров
Місце
Україна
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Мы же видим следы молока на устах. И мы к этому относимся с симпатией и пониманием..." - и ГДЕ нам в Украине найти ТАКИХ Гордонов, как Невзоров?
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Пусть этот очередной оракул доморощенный расскажет, что у него видно на устах
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
И это по.х.уже молока будет. Беспокойся пожалуйста о своих перспективах !
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