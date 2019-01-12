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''Нелюдське обличчя": росіяни накинулися на українців з безглуздими звинуваченнями

8.4тЧитати матеріал російською

Деякі росіяни вважають, що українці нібито втратили своє людське обличчя у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Такі результати вуличного опитування, проведеного кореспондентом Sotnik.TV. Так, одна з респонденток розвинула цю думку, стверджуючи, що Росія не має ніякого відношення до трагічних подій в Україні.

"Деякі втратили (людське обличчя – Ред.). Ті ж українці. А що, вони з людським обличчям? По-моєму, далеко вже не з людським", – сказала росіянка.

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''Нелюдське обличчя": росіяни накинулися на українців з безглуздими звинуваченнями

Скріншот з відео

При цьому вона додала: "Американці теж ...".

На питання, як до доброти Росії відноситься ситуація в Україні, вона відповіла: "А ми до них якесь відношення маємо? Вони там самі розбираються... Дурощами маються... До чого тут російський народ?".

Як повідомляв OBOZREVATEL, більшість громадян Росії висловили готовність при необхідності взяти участь у збройному конфлікті.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Говорова Елена
Говорова Елена
Я выросла в россии, это как бы родина. Посмотрела это видио. До чего ж примитивный народ и ведь не быдло с виду( кроме этой матери- героини). А пропаганда из них так и прёт. Мне с братом даже общаться не хочется, это же полнейшее зомби. Жалко мне вас "росияне" и противны вы мне.
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Северг Олег
Северг Олег
Всё правильно сказала. Отличие простых людей на Украине ив России - в России умные а на Украине дураки. О чём тут спорить ?
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Вы,посмотрите на ночь фото Турчинова,ссаться будете,если ночью приснится этот фантомас
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