''Нелюдське обличчя": росіяни накинулися на українців з безглуздими звинуваченнями

Деякі росіяни вважають, що українці нібито втратили своє людське обличчя у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Такі результати вуличного опитування, проведеного кореспондентом Sotnik.TV. Так, одна з респонденток розвинула цю думку, стверджуючи, що Росія не має ніякого відношення до трагічних подій в Україні.

"Деякі втратили (людське обличчя – Ред.). Ті ж українці. А що, вони з людським обличчям? По-моєму, далеко вже не з людським", – сказала росіянка.

Скріншот з відео

При цьому вона додала: "Американці теж ...".

На питання, як до доброти Росії відноситься ситуація в Україні, вона відповіла: "А ми до них якесь відношення маємо? Вони там самі розбираються... Дурощами маються... До чого тут російський народ?".

Як повідомляв OBOZREVATEL, більшість громадян Росії висловили готовність при необхідності взяти участь у збройному конфлікті.

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