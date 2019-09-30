"Нехай поруч лягає": Путін на прощанні з Шираком викликав шквал "чорного" гумору в мережі

Глава Росії Володимир Путін у понеділок, 30 вересня, побував на церемонії прощання з президентом Франції Жаком Шираком і викликав хвилю обговорення в мережі.

Відповідні фото і відео з'явилися на сторінці журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова в Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Росіяни відреагували на кадри хвилею "чорного" гумору. "Коли ж я нашого недопалка побачу в такій красі?", "Скоро, скоро і у нас", "Давненько у нас в Росії подібних церемоній не було. Треба б уже", "Нехай поруч лягає", "Краще би Ширак прилетів у Москву прощатися", "А можна з обома одразу попрощатися?", "Ми на ваші теж приїдемо", – сказав Макрон", – написали в коментарях.

Путін у Франції викликав шквал "чорного" гумору

Серією кумедних фото поділився в Telegram-каналі і український політолог Олексій Голобуцький. "Ширак попросив передати тобі, щоб ти теж не затримувався тут", – підписав він фото Путіна з Макроном.

Фото дні: Путін і Макрон в Парижі pic.twitter.com/8OxJqkOBGT - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) September 30, 2019

Французькі диктори відзначають, що хоча президент Росії і православний, але тим не менш приїхав на католицьку службу: Путін і Клінтон в Сен-Сюльпіс pic.twitter.com/hitgkmYiIL - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) September 30, 2019

Пєсков: Путін і Макрон коротко поспілкувалися після церемонії прощання з Жаком Шираком. Французи висловили вдячність за те, що в це день Путін був разом з ними pic.twitter.com/4YVom6ex6k - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) September 30, 2019

Володимир Путін в паризькій церкві Сен-Сюльпіс на церемонії прощання з Жаком Шираком pic.twitter.com/uOCTSrCVyJ - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) September 30, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Санкт-Петербурзі (Росія) вандал залишив на огорожі Михайлівського палацу напис "Путін – тупе пискляве чмо".

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