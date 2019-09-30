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1 жовтня • оновлено в 05:44
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"Нехай поруч лягає": Путін на прощанні з Шираком викликав шквал "чорного" гумору в мережі

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Глава Росії Володимир Путін у понеділок, 30 вересня, побував на церемонії прощання з президентом Франції Жаком Шираком і викликав хвилю обговорення в мережі.

Відповідні фото і відео з'явилися на сторінці журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова в Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Росіяни відреагували на кадри хвилею "чорного" гумору. "Коли ж я нашого недопалка побачу в такій красі?", "Скоро, скоро і у нас", "Давненько у нас в Росії подібних церемоній не було. Треба б уже", "Нехай поруч лягає", "Краще би Ширак прилетів у Москву прощатися", "А можна з обома одразу попрощатися?", "Ми на ваші теж приїдемо",сказав Макрон", – написали в коментарях.

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Путін у Франції викликав шквал "чорного" гумору

Серією кумедних фото поділився в Telegram-каналі і український політолог Олексій Голобуцький. "Ширак попросив передати тобі, щоб ти теж не затримувався тут", – підписав він фото Путіна з Макроном.

"Нехай поруч лягає": Путін на прощанні з Шираком викликав шквал "чорного" гумору в мережі
"Нехай поруч лягає": Путін на прощанні з Шираком викликав шквал "чорного" гумору в мережі
"Нехай поруч лягає": Путін на прощанні з Шираком викликав шквал "чорного" гумору в мережі
"Нехай поруч лягає": Путін на прощанні з Шираком викликав шквал "чорного" гумору в мережі
"Нехай поруч лягає": Путін на прощанні з Шираком викликав шквал "чорного" гумору в мережі
"Нехай поруч лягає": Путін на прощанні з Шираком викликав шквал "чорного" гумору в мережі
"Нехай поруч лягає": Путін на прощанні з Шираком викликав шквал "чорного" гумору в мережі
"Нехай поруч лягає": Путін на прощанні з Шираком викликав шквал "чорного" гумору в мережі
"Нехай поруч лягає": Путін на прощанні з Шираком викликав шквал "чорного" гумору в мережі
"Нехай поруч лягає": Путін на прощанні з Шираком викликав шквал "чорного" гумору в мережі
"Нехай поруч лягає": Путін на прощанні з Шираком викликав шквал "чорного" гумору в мережі
"Нехай поруч лягає": Путін на прощанні з Шираком викликав шквал "чорного" гумору в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Санкт-Петербурзі (Росія) вандал залишив на огорожі Михайлівського палацу напис "Путін – тупе пискляве чмо".

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Особи
Володимир Путін Жак Ширак Еммануель Макрон Олексій Голобуцький
Місце
Росія
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
помойка обоза вам случайно не нужно дерь-мо которым вы питаетесь я вам могу на-срать пару килограмм)))
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Перов Василий
Перов Василий
Не росиянне отреагировали а педики похожие на сельских Рогулей.... Только тупые рогули во время траура могут шаровары от счастья увлажнять.. Внатуре нация Рогулей дегенератов.. Были и у нас такие Муждабаев Киселев Гонопольский и Бабенко - все они в Рогули))) Этот следующий..
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6
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Santi Amonito
Santi Amonito
Для "этого" нужно лишь одно - включить на педерасее "Лебединое озеро". Как только оно заиграет - рвите баяны от всей души, "дараггие расеяне".
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