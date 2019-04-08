"Не знають їжу і воду, жили в шафі": у Москві знайшли ще чотирьох дітей-"мауглі". Шокуючі фото і відео

У матері з підмосковних Митищ забрали чотирьох дітей, які жили в антисанітарних умовах, без документів, а харчувалися недоїдками зі смітників.

Як повідомляє "360", три хлопчики і дівчинка з'явилися на світ в цій же квартирі, що нагадує звалище.

"Туди було направлено наряд, як поліція нам пояснила. Виїхали на місце і побачили, що діти перебували в антисанітарних умовах, ховалися в шафах, не було спальних місць. Хліб і вода - інших продуктів немає, і то хліб уже весь запліснявілий лежав на підвіконнях. Діти брудні, смердючі. За словами дітей, вони не милися ніколи, не знають, що таке вода", - повідомила начальник управління служби опіки Московської області по місту Митищі Ольга Федосєєва.

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Діти розповіли, що не було світла в кімнаті, вони збиралися на кухні і бачили, як мама з бабусею пили горілку і запивали лимонадом. Бабуся ходила по смітнику з ліхтариком і приносила їжу. Якщо було щось тухле, варили довго.

Пізніше вдалося встановити місцезнаходження матері. Нею виявилася 32-річна москвичка Інеса Кузнєцова. За словами жінки, вона народжувала дітей сама в квартирі, пологи приймала бабуся. А потім, боячись, що дітей у неї заберуть, не реєструвала їх. Як уточнили в органах опіки, свідоцтво про народження було оформлено тільки для старшої, восьмирічної доньки.

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Діти не ходили ніколи в школу. Вони практично не знайомі з продуктами харчування. Спочатку легко брали тільки хліб і воду. Не спостерігалися в жодному медичному закладі. Якщо мама готова поміняти спосіб життя і довести в суді, що це її діти, і в принципі готова надати всі аргументи, що вона може далі утримувати дітей і піклуватися про них, то, звичайно, опіка буде розглядати варіант возз'єднання сім'ї.

За словами представників органів опіки, хлопчики дуже прив'язані до старшої сестри. Можливо, їх вихованням і займалася восьмирічна дівчинка.

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"Діти запущені дуже сильно, як нам сказали психологи, у розвитку відстають. Молодшій дитині на вигляд близько трьох років. Психологи визначили, що він за розвитком своїм на рік і три [місяці]. У них дуже погано розвинена навіть мова. Таке враження, що зі старшою дівчинкою колись спілкувалися дорослі і вона застигла на розвитку п'яти років, коли плаваючі звуки і невиразна мова. І вона цього навчила інших дітей", - додала Ольга Федосєєва.

Як зазначила Федосєєва, останній раз дітей бачили на прогулянці на вулиці в грудні. Однак зараз їхньому життю нічого не загрожує. Поки вирішується їхня доля і відновлюються документи, вони поміщені в соціальні установи, а двоє відправлені в тимчасову сім'ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку березня в Москві в одній із квартир рятувальники виявили 5-річну дівчинку-мауглі. У дитини, яку знайшли серед покладів сміття, виявили гнійний отит і провід, що вріс у шию.

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