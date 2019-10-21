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21 жовтня • оновлено в 11:14
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Не злетіла! Путін знову зганьбився із запуском ракети

5.3т Читати матеріал російською

У Росії під час військових навчань "Грім-2019" відбувся збій запуску міжконтинентальної балістичної ракети Р-29Р.

Цими стратегічними командно-штабними тренуваннями керував президент РФ Володимир Путін, пишуть "Ведомости".

Джерело видання в Міноборони РФ повідомило, що 17 жовтня атомний підводний крейсер К-44 "Рязань" зміг здійснити лише один із двох запланованих пусків міжконтинентальної балістичної ракети Р-29Р по полігону "Чижа". Другий апарат не вийшов зі стартової установки.

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Зазначається, що збій міг трапитися внаслідок відмови деяких систем підводного човна, через які проходить команда запуску.

Наразіт причини невдачі з'ясовує спеціальна комісія. У Міноборони офіційно не коментували інформацію.

Зауважимо, що в Росії невдачею закінчилися випробування крилатої ракети "Буревісник". Військові щонайменше п'ять разів запускали апарат, і все обернулося провалом.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії відбулися військові навчання "Грім-2019", під час яких тривали випробування стратегічних ракетних військ.

Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росія, почавши військові навчання із застосуванням ракет, влаштувала прямий шантаж Заходу.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
ракети Новини Росії
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Попандопуло ("Свадьба в Малиновке"): Вот три штуки — ничего, а вот другие три штуки — один заедает, второй, как сумасшедший, подпрыгивает, а третий, гад, у своих пуляет…
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Для этого учения и проводятся. Чтобы выявить неисправности, проблемные протоколы и прочее. Но х0хлам не понять конечно.
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Semenov Igor
Semenov Igor
Чем больше ракет не взлетает на учениях, тем больше ракет взлетит и долетит при реальных событиях....
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