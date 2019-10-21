Не злетіла! Путін знову зганьбився із запуском ракети

У Росії під час військових навчань "Грім-2019" відбувся збій запуску міжконтинентальної балістичної ракети Р-29Р.

Цими стратегічними командно-штабними тренуваннями керував президент РФ Володимир Путін, пишуть "Ведомости".

Джерело видання в Міноборони РФ повідомило, що 17 жовтня атомний підводний крейсер К-44 "Рязань" зміг здійснити лише один із двох запланованих пусків міжконтинентальної балістичної ракети Р-29Р по полігону "Чижа". Другий апарат не вийшов зі стартової установки.

Зазначається, що збій міг трапитися внаслідок відмови деяких систем підводного човна, через які проходить команда запуску.

Наразіт причини невдачі з'ясовує спеціальна комісія. У Міноборони офіційно не коментували інформацію.

Зауважимо, що в Росії невдачею закінчилися випробування крилатої ракети "Буревісник". Військові щонайменше п'ять разів запускали апарат, і все обернулося провалом.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії відбулися військові навчання "Грім-2019", під час яких тривали випробування стратегічних ракетних військ.

Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росія, почавши військові навчання із застосуванням ракет, влаштувала прямий шантаж Заходу.

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