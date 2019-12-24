"Не визнали провину": український письменник пояснив любов росіян до "совка"

Росія прагне до відродження СРСР, оскільки росіяни не здатні визнати злочини і помилки радянського режиму.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV український письменник Андрій Курков, коментуючи любов жителів РФ до "совка".

"Починаючи з 1917-18 років почалася заміна сенсу багатьох слів, політичних термінів і понять. Слово щастя перестало бути особистою справою людини. Щастя стало народним. Слово правда стало іншим, справедливість теж, і так далі. Ми жили з усім світом, використовуючи в перекладі ті ж самі слова, але світ не розумів, що ми маємо в голові зовсім інше значення таких основних слів, які диктують долю народу. Це і істина, і справедливість, і щастя, і правда, і все інше", – зазначив письменник.

"Коли народ заряджають на пошуки справедливості, заряджають на те, щоб він відстоював правду, йому дають цю правду, і він вірить, що "Правда" – це газета, і все, що написано в газеті – правда. Тоді виростають нові покоління людей, які повністю психологічно і соціально розходяться в цінностях з людьми, які живуть поза радянською соціалістичною системою", – додав він.

За словами Куркова, люди, які розстрілювали невинних у 1937 році, вважали, що вони правильно роблять.

"Саме тому кажуть у Росії, що не можна засуджувати тих, хто розстрілював у 1937 році, тому що вони вірили, що чинять правильно. А якщо людина помиляється, то не винна", – підкреслив він.

"Росія не визнала провину, тому що визнати провину – це відмовитися від ідеологічного минулого, відмовитися від особи Сталіна, яка нібито об'єднує псевдоздорові націоналістично-патріотичні сили, заряджає на боротьбу проти ворога. Це означає визнати, що ворог не був ворогом під час холодної війни тощо. На це Росія нездатна", – уклав письменник.

svoboda.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 грудня в Москві пройшли пам'ятні заходи на честь 140-річчя від дня народження радянського диктатора Йосипа Сталіна, що прирік на смерть безліч людей.

З кожним роком все більше росіян несуть квіти до його пам'ятника і влаштовують численні ходи. Крім того, в Москві та інших містах на фасадах будинків вивісили великі проекції Сталіна з підписом "Я повернуся".

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