Названо слабке місце зброї "Судного дня" Росії

Російський ядерний безпілотний підводний плавальний апарат "Посейдон", який називають зброєю "Судного дня", може бути знищений літаками протичовнової оборони.

Про повітряні судна, здатні протидіяти "суперзброї" Кремля, написав для "Независимой газеты" військовий експерт Максим Климов.

"Літаки ПЧО мають відмінну оперативну і тактичну маневреність, мають ефективні засоби пошуку та ураження, а тому є головною і найбільш ефективною загрозою, застосовуючись за попередньою вказівкою від засобів освітлення підводної обстановки", – розповів фахівець.

Посейдон Версия.Инфо

При цьому, Клімов вважає, що висока точність вироблення даних сучасними західними пошуково-прицільними системами забезпечує точне застосування як торпедної зброї (торпед Mk50, антиторпед ATT), так і ядерних глибинних бомб.

"Ще з 1980-х років рубежі ПЧО супротивника починалися фактично прямо від наших баз, і, відповідно, зазначений вибух станеться прямо біля наших берегів", – запевнив Клімов.

За словами експерта, підводні апарати по типу "Посейдона" мають право на життя, проте ключовою їх властивістю повинна бути потайливість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська розвідка заявила, що підводні атомні безпілотники "Посейдон" з'являться у армії Росії не раніше 2027 року.

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