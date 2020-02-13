Наживаються на паніці: в Росії почали "впарювати" заговорену від коронавірусу воду і протигази

Через поширення по світу коронавірусу в Росії почали продавати "цілющі" банки, протигази проти інфекції і заговорену воду.

Про це повідомляється в матеріалі "360". Так, зачарована вода "від коронавірусу" в мережі продається за ціною 200 рублів за 0,5 літра. В описі зазначено, що вона допоможе уникнути злощасного вірусу, а в разі зараження – перенести недугу легко і швидко.

Журналісти спробували придбати диво-воду. Продавець виявився веселим чоловіком, який відразу пояснив, що це – такий жарт. Своїм оголошенням, як заявив росіянин, він намагався розрядити обстановку і змусити людей задуматися.

У РФ продають заговорену воду від коронавірусу Слово і діло

"Це все, насправді, великий жарт, щоб відкрити людям очі на ту паніку, яку вселяють. Ось біжіть, купуйте маски. А це жарт, що показує – подумайте перш ніж щось робити, не кидайтеся на все і вся", – сказав Олександр Смірнов.

Він зазначив, що люди в основному позитивно реагують на оголошення, проте одна жінка залишилася незадоволена тим фактом, що це жарт. Вона наполегливо намагалася придбати чарівний товар.

360

Інший продавець продає в Чебоксарах протигаз від коронавірусу. В описі зазначено всі характеристики об'єкта.

360

Продавець з Єкатеринбурга продає лікувальні банки виробництва СРСР по 50 рублів за штуку. Щоправда, придбати можна тільки всі відразу, поштучно не відпускають.

360

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 12 лютого "Укрпошта" перестала відправляти посилки в Китай через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній, викликаного спалахом коронавірусу.

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