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14 лютого • оновлено в 01:40
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Наживаються на паніці: в Росії почали "впарювати" заговорену від коронавірусу воду і протигази

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Через поширення по світу коронавірусу в Росії почали продавати "цілющі" банки, протигази проти інфекції і заговорену воду.

Про це повідомляється в матеріалі "360". Так, зачарована вода "від коронавірусу" в мережі продається за ціною 200 рублів за 0,5 літра. В описі зазначено, що вона допоможе уникнути злощасного вірусу, а в разі зараження – перенести недугу легко і швидко.

Журналісти спробували придбати диво-воду. Продавець виявився веселим чоловіком, який відразу пояснив, що це – такий жарт. Своїм оголошенням, як заявив росіянин, він намагався розрядити обстановку і змусити людей задуматися.

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У РФ продають заговорену воду від коронавірусу

У РФ продають заговорену воду від коронавірусу

Слово і діло

"Це все, насправді, великий жарт, щоб відкрити людям очі на ту паніку, яку вселяють. Ось біжіть, купуйте маски. А це жарт, що показує – подумайте перш ніж щось робити, не кидайтеся на все і вся", – сказав Олександр Смірнов.

Він зазначив, що люди в основному позитивно реагують на оголошення, проте одна жінка залишилася незадоволена тим фактом, що це жарт. Вона наполегливо намагалася придбати чарівний товар.

Наживаються на паніці: в Росії почали "впарювати" заговорену від коронавірусу воду і протигази

360

Інший продавець продає в Чебоксарах протигаз від коронавірусу. В описі зазначено всі характеристики об'єкта.

Наживаються на паніці: в Росії почали "впарювати" заговорену від коронавірусу воду і протигази

360

Продавець з Єкатеринбурга продає лікувальні банки виробництва СРСР по 50 рублів за штуку. Щоправда, придбати можна тільки всі відразу, поштучно не відпускають.

Наживаються на паніці: в Росії почали "впарювати" заговорену від коронавірусу воду і протигази

360

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 12 лютого "Укрпошта" перестала відправляти посилки в Китай через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній, викликаного спалахом коронавірусу.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Теги
інфекція Новини Росії шахраї
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