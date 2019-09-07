"Носив папірці": ексгенерал розповів сенсаційні дані про Путіна

У президента Росії Володимира Путіна після його повернення з 5-річного відрядження із німецького Дрездена в 1990 році в КДБ тодішнього Ленінграда не було постійної роботи.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів колишній керівник зовнішньої розвідки КДБ, генерал-майор Олег Калугін. Путін "носив секретні папери з кабінету в кабінет, поки йому не допоміг тодішній мер міста Анатолій Собчак".

"Путін працював в органах держбезпеки Ленінградського управління КДБ, а потім його відправили до Східної Німеччини в місто Дрезден на роботу. Крім нього, там були сотні працівників держбезпеки. Після п'яти років він повернувся в Ленінград, і з роботою у нього важко було. Пам'ятаю, що носив папірці з кабінету в кабінет. Собчак знав Путіна по інституту і дізнавшись, що він у Ленінграді без будь-якої серйозної позиції, взяв до себе в адміністрацію ленінградського міськвиконкому", – повідав Калугін.

Володимир Путін і Анатолій Собчак Рамблер

За його словами, на початку 90-х років в Росії була серйозна проблема з продуктами харчування, люди стояли в чергах, щоб купити хліб і масло. Путін зміг налагодити постачання продуктів до Ленінграда із Фінляндії, натомість продаючи Заходу російські вуглеводні.

"Єльцин поцікавився, чому це в Ленінграді люди живуть більш-менш нормально, а в Москві і в інших містах ні. Хтось йому розповів, що у Собчака хороший помічник є, організував через Фінляндію поставки продуктів. Так Єльцин запросив Путіна працювати в Кремлі. Це був початок його нової кар'єри. Путін проявив себе там досить переконливо і сподобався Єльцину. Хоча через багато років у нього було вже інша думка. Він шкодував про свій вибір", – підсумував Калугін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами колишнього однокурсника Володимира Путіна Юрія Швеця, російський президент мріє померти своєю смертю. І з цим бажанням він живе кожен день.

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