Навального могла отруїти ФСБ Росії – ЗМІ
Два джерела стверджують, що отруєння Навального здійснила Друга служба ФСБ
Вибір "Новачка" нібито був навмисним
Навальному хотіли "зробити недвозначне попередження" і змусити його покинути Росію
Розвідка Великобританії, Німеччини та Франції вважає, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний ФСБ за наказом Кремля.
Як повідомляє The Guardian із посиланням на джерела, саме тому ЄС ввів санкції проти глави спецслужби РФ Олександра Бортникова.
Два джерела видання стверджують, що отруєння здійснила Друга служба ФСБ (з питань захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом). Вони припускають, що операція була задумана не для того, щоб убити Навального, а щоб "зробити йому недвозначне попередження" і змусити покинути Росію.
"Вибір "Новачка" був навмисним. ФСБ контролює найрізноманітніші отрути, багато з яких невідомі. Якби спецслужба хотіла вбити Навального, то могла б це зробити", – сказало джерело.
Зі свого боку експерт із російських спецслужб Андрій Солдатов зауважив, що причетність Другої служби ФСБ "цілком імовірна". Її очолює генерал Олексій Сєдов, колишній офіцер КДБ з Петербурга. Він знає Путіна з 1990-х і вважається давньою довіреною особою президента.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олексій Навальний припустив, що отрута "Новачок" могла потрапити в його організм через шкіру після контакту з особистими речами.
Він також поділився жахливими подробицями про відчуття після отруєння "Новачком", коли думав, що вмирає.
Американське видання New York Times заявило, що російського опозиціонера нібито могли отруїти двічі.