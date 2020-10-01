Навальний про відчуття після отруєння "Новачком": думав, що вже мертвий

Опозиційний російський політик Олексій Навальний розповів страшні подробиці про події, що передували його отруєнню речовиною з групи "Новачок", і те, як відчував, що помирає.

Болісними спогадами він поділився в інтерв'ю німецькому журналу Der Spiegel. Воно стало першою бесідою з журналістами після його виходу з коми.

"Я вмиваюся холодною водою, сідаю на унітаз і чекаю, знову вмиваюся. А потім думаю: якщо не вийду зараз, вже ніколи звідси не виберуся. І найголовніше розуміння: болю немає, але ти знаєш, що помираєш. Прямо зараз", – зазначив політик.

Він підкреслив, що після виходу з туалету повернувся до бортпровідника – і замість того, щоб попросити про допомогу, навіть до свого власного подиву сказав: "Мене отруїли. Я помираю".

"І лягаю перед ним на підлогу, щоб померти. Його обличчя – останнє, що я бачу: обличчя, яке дивиться на мене з легким подивом і легкою посмішкою. Він каже: "Отруїли?", ймовірно, думаючи, що мені подали протухлу курку. І останнє, що я чую, вже на підлозі: "Є проблеми з серцем?" Але у мене немає болю в серці", – розповів Навальний.

За його словами, в той момент йому зовсім не було боляче, він просто "знав, що помирає". Потім, додав політик, голоси на борту стали вщухати, але він все ж почув, як якась жінка кричала йому, закликаючи не непритомніти.

"Потім все закінчується. Я знаю, що мертвий. Тільки пізніше з'ясується, що я помилявся", – підкреслив Навальний.

Зазначимо: у цьому ж інтерв'ю опозиціонер заявив, що вважає, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін.

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