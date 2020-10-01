Навальний про відчуття після отруєння "Новачком": думав, що вже мертвий
Опозиційний російський політик Олексій Навальний розповів страшні подробиці про події, що передували його отруєнню речовиною з групи "Новачок", і те, як відчував, що помирає.
Болісними спогадами він поділився в інтерв'ю німецькому журналу Der Spiegel. Воно стало першою бесідою з журналістами після його виходу з коми.
"Я вмиваюся холодною водою, сідаю на унітаз і чекаю, знову вмиваюся. А потім думаю: якщо не вийду зараз, вже ніколи звідси не виберуся. І найголовніше розуміння: болю немає, але ти знаєш, що помираєш. Прямо зараз", – зазначив політик.
Він підкреслив, що після виходу з туалету повернувся до бортпровідника – і замість того, щоб попросити про допомогу, навіть до свого власного подиву сказав: "Мене отруїли. Я помираю".
"І лягаю перед ним на підлогу, щоб померти. Його обличчя – останнє, що я бачу: обличчя, яке дивиться на мене з легким подивом і легкою посмішкою. Він каже: "Отруїли?", ймовірно, думаючи, що мені подали протухлу курку. І останнє, що я чую, вже на підлозі: "Є проблеми з серцем?" Але у мене немає болю в серці", – розповів Навальний.
За його словами, в той момент йому зовсім не було боляче, він просто "знав, що помирає". Потім, додав політик, голоси на борту стали вщухати, але він все ж почув, як якась жінка кричала йому, закликаючи не непритомніти.
"Потім все закінчується. Я знаю, що мертвий. Тільки пізніше з'ясується, що я помилявся", – підкреслив Навальний.
Зазначимо: у цьому ж інтерв'ю опозиціонер заявив, що вважає, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 серпня Олексію Навальному стало зле просто на борту літака. Літак екстрено сів, а політика терміново госпіталізували.
Опозиціонера доправили на лікування до Німеччини, у клініку Charite.
Там підтвердили, що Навальний був отруєний і впав у штучну кому.
14 вересня німецький уряд повідомив про те, що три незалежні експертизи, зокрема і проведені у Франції та Швеції, підтвердили, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".
Того ж дня під час телефонної розмови президент Франції Еммануель Макрон також заявив главі РФ Володимиру Путіну, що у нього є докази того, що опозиціонера Навального отруїли "Новачком".
15 вересня Олексій Навальний поділився першим фото після отруєння і виходу з коми.
17 вересня опублікували відео з номера готелю в Росії, де могли отруїти Навального.